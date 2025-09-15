Naši Portali
živite punim plućima

Liječnica otkrila za čim ljudi najviše žale prije nego što preminu: 'Nemojte si dopustiti ovo...'

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
15.09.2025.
u 08:00

Njezin video pregledan je gotovo 300 tisuća puta, a mnogi su se složili s njezinim mišljenjem.

Iako bi bilo lijepo ići kroz život radeći sve što smo željeli, ne brinući se o tome što ljudi misle, ne uzimajući u obzir troškove, to jednostavno ne funkcionira. Svi imamo snove i ambicije, ali nažalost, neki od njih neće postati stvarnost.  Međutim, prema korisnici TikToka i liječnici @tripat.sahi, postoji jedna stvar koju bismo svi trebali učiniti kako ne bismo žalili zbog svojih odluka, kako piše Unilad.

"Poslušajte savjet od nekoga tko svakodnevno radi s umirućim pacijentima… Prestanite se brinuti što drugi misle o vama. Prestanite se brinuti što će misliti o vama ako pokušate nešto poduzeti, ako pokušate raditi i ostvarivati svoje snove", započela je u svom videu, "Prestanite razmišljati o tome što drugi ljudi misle o vama jer ne želite biti na samrti i osvrtati se na svoj život i razmišljati: ‘Živio sam svoj život za nekoga drugoga, ispunjavao tuđu sreću i želje i nikada nisam imao hrabrosti učiniti ono što sam zapravo želio’". 

@tripat.sahi Reply to @shino_j #death #lifelessons #motivation #hospice ♬ SugarCrash! - ElyOtto

Mnogi od nas svjesni su toga što drugi ljudi misle, čak i zbog najjednostavnijih, najobičnijih stvari. Njezin video pregledan je gotovo 300 tisuća puta, a mnogi su se složili s njezinim mišljenjem. "Žaljenje na kraju života je moj najveći strah i drago mi je da jest", napisala je jedna djevojka, dok je jedan korisnik komentirao: "To je točno! Živite svoj život za vas, a ne za druge. Živite u sadašnjosti i ne brinite za budućnost ni prošlost". 
