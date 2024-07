'Neću biti predsjednički kandidat, ne zanimaju me salonske funkcije. Ne zanimaju ni Milanovića, ali to mu je jedino ostalo'

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković smatra da ne bi trebalo biti nezadovoljnih unutar vladajuće koalicije vezano za imenovanje državnih tajnika na idućoj sjednici Vlade.

Butković je u Krapini prilikom obilaska radova na željeznici rekao, komentirajući to što će Domovinski pokret dobiti manje državnih tajnika nego što je tražio, da postoje i drugi koalicijski partneri, kao i potrebe u samim ministarstvima. "Treba to gledati malo šire, mislim da je došlo do dogovora, tako da nema razloga sada itko biti nezadovoljan", kazao je Butković.

Na pitanje o kandidatu HDZ-a na predsjedničkim izborima odgovorio da će se u stranci nakon provedenih unutarstranačkih izbora okrenuti konačnoj odluci o kandidatu. "Ako pitate mene, ja neću biti predsjednički kandidat, nikad nisam imao ambicije ni afiniteta prema salonskim funkcijama jer me više zanimala operativa", istaknuo je Butković.

Dodao je kako ni Zoran Milanović nema afiniteta prema salonskim funkcijama, ali mu je to još jedino ostalo, pa ga s te strane razumije. Butković nije konkretno odgovorio hoće li HDZ imati stranačkog ili nestranačkog kandidata, rekao je da se razmišlja o nekoliko imena, ali nije otkrio koja.