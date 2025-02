Ovako su ludim slavljem prije 22 godine dočekani rukometaši nakon finala Svjetskog prvenstva

„Hrvatska je prvak svijeta u rukometu!“, niti malo nadobudno, nego čvrsto prizemljeni, nadamo se reprizi ove, zlata vrijedne rečenice, koja je naciju digla na noge prije 22 godine. Hrvatska je tada, u finalnoj utakmici, pobijedila jaku Njemačku rezultatom 34:31. Trnovit je put te 2003. vodio do zlata, no bio je popločan srčanošću i nepokolebljivim sportskim duhom, baš kao i aktualna pobjeda nad Francuskom, zbog čega sve miriši na reprizu. Od samog početka Svjetskog rukometnog prvenstva bilo je tada poprilično napeto. U prvom krugu, sa samo golom razlike, dobili smo Argentinu (29:30), a potom s čak sedam golova razlike potukli Saudijsku Arabiju (25:18).

Pobijedili smo i Rusiju, 28:26, a potom s golom razlike i Francusku 23:22 te Mađarsku 30:29. U istom smo ritmu nastavili i početak drugog kruga, naši su rukometaši, ponovo s golom razlike, pobijedili Egipat 24:23, a potom nešto uvjerljivije i Dansku 33:27. Ušli smo u polufinale gdje nas je dočekala Španjolska, no naši su ju ispratili rezultatom 39:37. Iako su samo godinu dana ranije, na Europskom prvenstvu, bili posljednji, hrvatski su rukometaši, s izbornikom Linom Červarom, te 2003. godine zablistali - iza sebe su 'u prašini' ostavili i svjetske prvake i favorite. Vrata finala s Njemačkom bila su otvorena.

Foto: VL arhiva

Vlado Šola branio je virtuozno te obranio i dva sedmerca, pogodci su pljuštali, briljantni Mirza Džomba izabran je tada u najbolju sedmorku svijeta, a Nijemci koji su gotovo konstantno bili 3 do 4 gola iza nas, nisu uspijevali zadržati vodstvo dulje od pola minute. Tog 2. veljače 2003., u finalu SP-a u Portugalu, Hrvatska rukometna reprezentacija postala je prva na svijetu. Zlato iz Portugala bilo je jedino do sada osvojeno na Svjetskom rukometnom prvenstvu, no naši su se reprezentativci pozlatili i na Olimpijskim igrama i to ne jednom nego dva puta. Nakon 22 godine od portugalskog zlata, sada je sjajna prilika da u Hrvatsku stigne još jedno zlato sa Svjetskog rukometnog prvenstva, a nakon briljantne igre protiv Francuza, nije neskromno reći da je zlato našim rukometašima na dohvat ruke.

Sve njihove pobjede zlatnim su slovima uklesane u povijesti hrvatskog sporta, ali i u arhivi Večernjaka. Ova kojoj se sada nadamo bit će nastavak tradicije rukometnih uspjeha, jer po broju osvojenih medalja na velikim natjecanjima Hrvatska je među najtrofejnijim reprezentacijama u povijesti svjetskog rukometa i među top-pet najuspješnijih zemalja svjetske rukometne povijesti. Kako su izgledale te veličanstvene pobjede, posebno ona u Portugalu, koja je naciju bacila u trans, a na koljena tadašnjeg predsjednika Mesića, koji je u svom uredu predvodio gusjenicu, pogledajte u seriji fotografija iz naše arhive.

