Ne primajte ih u sjemeništa ako posumnjate da su gej

Papa Franjo upozorio je ovaj tjedan biskupe da pažljivo ispitaju kandidate za svećenike i odbiju sjemeništarce za koje posumnjaju da bi mogli biti gej, objavili su talijanski lokalni mediji, a prenijela Hina. Papa je, prema navodima servisa Vatican Insider dnevnog lista La Stampa, izgovorio: - Dobro pripazite kada primate sjemeništarce, širom otvorite oči. Ako imate neke dvojbe, bolje da ih ne primate.' Jesu li papine izjave zaokret, odnosno tvrđi stav prema homoseksualcima općenito, kako su neki protumačili, i udovoljavanje konzervativcima unutar Crkve ili su samo na braniku dosadašnjeg stava Crkve kad je riječ o kandidatima za svećenike?

Isto bi bilo i s drugim spolom

Sociologa religije prof. dr. Ivicu Maštruka ne iznenađuju Papine izjave. Logične su mu i normalne jer:

– Ni dosad nisu propuštali one kandidate za svećenike koji su dokazano bili gej. To je normalno zato da bi Crkva izbjegla ponavljanje spornih slučajeva koje je dosad imala. Papin naputak, odnosno preporuku, treba gledati samo kao način izbjegavanja mogućih budućih većih skandala unutar same Crkve ako bi došlo do prakticiranja homoseksualnosti, koju zbog zavjeta čistoće svećenici ne mogu prakticirati kao normalna gej populacija jer bi to izazvalo skandal. Ista je stvar i kad bi Crkva rekla da pripaze na kandidate za svećenike koji su skloni seksualnim odnosima sa ženom ili promiskuitetne. Prema tome, radi se o zahtjevu koji smjera preventivnom sprečavanju mogućih ekscesnih situacija u Crkvi više nego što je to stav prema gej populaciji općenito – ističe Maštruko.

Kako su prijašnje izjave pape o homoseksualcima, primjerice, 'tko sam ja da im sudim' i poruke da ih nitko ne smije diskriminirati i marginalizirati iščitane kao pomak Crkve prema homoseksualcima, to ne znači da su Crkva i papa Franjo spremni u svoje redove primiti ljude koji bi prakticirali homoseksualne odnose. Za Crkvu nije homoseksualna sklonost grijeh, nego prakticiranje homoseksualnih odnosa.

Papine izjave na začuđuju ni pisca, publicista iz Kršćanske sadašnjosti i svećenika Antona Šuljića.

– Nisam vidio taj papin dokument, a u vjeri da se ne radi o fake news, mogu samo općenito reći da je riječ o redovitoj praksi kad su posrijedi primanja među svećeničke kandidate. I do sada su postojala pravila da oni koji bi dokazano prakticirali homoseksualne čine ili nisu bili primani ili su pak otpuštani iz sjemeništa – kaže Šuljić.

U dokumentu iz 2005., koji je objavio Franjin prethodnik Benedikt XVI., Vatikan kaže da bi Crkva mogla u svećenički red primiti one koji su dokazano nadišli svoju homoseksualnost. No, primanje u službu treba zabraniti aktivnim homoseksualcima i onima s 'duboko ukorijenjenim' gej sklonostima te onima koji podupiru gej kulturu, piše u dokumentu. No, postavlja se pitanje, ako su pravilno interpretirane izjave pape Franje, kako će biskupi prepoznati je li neki sjemeništarac gej ako to sam ne kaže i ne prakticira homoseksualne odnose.

– Teško je, naravno, ulaziti u domenu privatnosti i znati o sklonostima pojedinoga kandidata ako za to ne postoji dokaz ili vlastito priznanje pa je stoga ova papina inicijativa, ako je takva kako je prenose mediji, zapravo ponavljanje već poznatoga i prakticiranoga stava – ističe Šuljić.

Pavlov nauk i dalje je temelj

Šuljić je i prije isticao za Večernji list da je izjava pape Franje o homoseksualcima 'tko sam ja da im sudim' u domeni toga kako se treba odnositi prema konkretnome čovjeku, a ne govori o promjeni stava Crkve. Drži da će tu Crkva ostati kod Pavlova nauka jer se ne može odreći svojih temelja, odnosno onoga što je objava.