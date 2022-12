Ne nazire se kraj zimskoj oluji u SAD-u: Najavljeno novih 30 cm snijega, dosad najmanje 70 poginulih

Dijelovi SAD-a pripremaju se za dodatnih 30-ak centimetara novog snijega nakon što je snažna zimska oluja već uzrokovala smrt najmanje 70 osoba diljem SAD-a, a strahuje se da je to samo dio pronađenih smrznutih tijela. U Buffalu je izmjereno čak 127 centimetara snijega, a hitne službe idu od automobila do automobila u potrazi za preživjelima.

Izvršni direktor okruga Erie Mark Poloncarz opisao je mećavu kao 'vjerojatno najgoru oluju u životu', upozoravajući: 'Ovo još nije kraj.'

- Imali smo toliko tijela da su razne bolnice pune i samo ih moramo proći i utvrditi jesu li pojedinci umrli od smrti izazvane mećavom - dodao je, piše Daily Mail.

U državi New York, vlasti su opisale strašne uvjete, posebno u Buffalu. U okrugu Niagara 27-godišnji muškarac otrovao se ugljičnim monoksidom nakon što mu je snijeg blokirao peć. U Ohiju je komunalni radnik stradao od strujnog udara, a u Kansasu je izbio požar u logoru za beskućnike. Neki su umrli od srčanog stresa dok su čistili snijeg, drugi kada ekipe hitne pomoći nisu mogle na vrijeme odgovoriti na medicinske krize.

Ceste su blokirane automobilima, autobusima, vozilima hitne pomoći, kamionima za vuču, pa čak i ralicama zakopanim ispod visokih nanosa snijega, komplicirajući napore da se očiste ulice prekrivene snijegom i dođe do blokiranih stanovnika kojima je potrebna medicinska pomoć.

Pripadnici Nacionalne garde i drugi timovi spasili su stotine ljudi iz snijegom prekrivenih automobila i domova bez struje, no vlasti su priopćile da je više ljudi ostalo zarobljeno. Zapad New Yorka je najteže pogodilo duboko arktičko smrzavanje i olujna fronta koja se danima širi preko većeg dijela SAD-a, pa čak i do krajnje južne granice SAD-a s Meksikom.

- I dalje pada snijeg. No nije to ništa u usporedbi s onom što su dobili proteklih nekoliko dana, no moglo bi utjecati na uklanjanje snijega - rekao je Bob Oravec, meteorolog Centra za vremensku prognozu NWS iz College Parka u Marylandu.

- Ovo je vjerojatno posljednje od snijega. Uskoro će početi zatopljenje. Do četvrtka će biti 8 stupnjeva Celzija. Do subote 12 stupnjeva - dodao je Oravec.

Oko 122 tisuće domova ostalo je bez struje diljem SAD-a u utorak, što je manja brojka od 1.8 milijuna u subotu, prema stranici PowerOutage.us. Oko 72 posto onih koji su i dalje bez struje su stanovnici Oregona i Kalifornije.

