Snažna oluja okovala zapad države New York: Raste broj mrtvih, ljudi ostali zarobljeni u domovima i autima...

Snažna snježna oluja koja je tijekom božićnog vikenda paralizirala zapad američke države New York ubila je najmanje 27 ljudi, objavili su u ponedjeljak lokalni dužnosnici, dok se komunalne službe bore s otkopavanjem snijega koji je okovao vozila i domove. Mark Poloncarz, čelnik okruga Erie, čije sjedište je u gradu Buffalu, izjavio je u ponedjeljak da je broj smrtnih slučajeva povezanih s olujom u okrugu skočio za 14 tijekom noći i dana, što uključuje slučajeve ljudi koji su pronađeni u snježnim nanosima, u svojim automobilima ili koji su umrli od srčanih problema uslijed puhanja vjetra i snježnih nanosa.

Prijavljeno je više smrtnih slučajeva, rekao je Poloncarz, no okružni medicinski istražitelj pokušava utvrditi mogu li se oni izravno pripisati vremenu. Prema podacima NBC Newsa, zbog posljedica vremenskih nepogoda i arktičke hladnoće koja je za vikend pogodila većinu SAD-a dosad je u cijeloj zemlji smrtno stradalo najmanje 60 ljudi, što uključuje i poginule u prometnim nesrećama.

Snježna oluja na području Buffala, drugog najvećeg grada u državi New York, smatra se najgorom u posljednjih 45 godina, pri čemu je primjerice u tamošnjoj zračnoj luci u ponedjeljak ujutro izmjereno 127 centimetara snijega. Nekoliko trgovina mješovitom robom koje su danima bile zatvorene ponovno je otvoreno u ponedjeljak, pri čemu su ljudi morali hodati više od 1,6 kilometara kroz neprohodne ulice kako bi došli do njih, javlja Reuters.

