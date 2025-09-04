„Ne bojimo se umjetne inteligencije“, na TV stiže novi spot nastao uz njezinu pomoć, poručuje nova direktorica FAVI-ja

S dolaskom nove direktorice FAVI ulazi u novo poglavlje svog razvoja. U intervjuu otkriva koje vrijednosti i prioritete donosi u vođenje tvrtke, kako namjerava ojačati brend te kakve planove ima za rast koji će koristiti i partnerima i kupcima. Govorili smo o viziji, strategiji, ali i o tome zašto je ključno nastaviti podržavati ljude i tvrtke, dok se istodobno njeguju snage FAVI-ja, inspiracija, velika posjećenost i povjerenje u brend.

Što vas je osobno potaknulo da preuzmete ulogu direktorice FAVI-ja?

Ulogu direktorice preuzela sam nakon deset godina vođenja marketinga. To je za mene bez sumnje prilika za osobni razvoj. No, ono najvažnije - dobila sam priliku ostvariti svoje dugoročne vizije o tome kamo dalje usmjeriti brend. Željela bih da se ljudi na FAVI rado vraćaju, i to ne samo zbog svog željenog komada namještaja, nego i radi nove inspiracije. To za mene znači veći fokus na zadržavanje korisnika te razvoj proizvoda na način da bude zanimljiv i da našim kupcima olakša izbor namještaja.

Kakvu korporativnu kulturu želite graditi?

Postojeća kultura, koju je godinama stvarao bivši direktor Honza Zajíc, meni je vrlo bliska. U FAVI-ju smo otvoreni, fer i ne bojimo se brzih promjena - i to su vrijednosti koje želim sačuvati. Istodobno osjećam da je, s rastom tvrtke, potrebno neke procese dodatno optimizirati. U tom smislu, želim se prvenstveno usredotočiti na projektno upravljanje i suradnju među timovima.

Kako se mijenja FAVI tim pod vašim vodstvom?

U užem vodstvu tvrtke došlo je do tri promjene. Upražnjena je pozicija CTO-a i trenutačno tražimo odgovarajućeg kandidata. Na mjesto CMO/COO-a došao je Jakub Macenauer, a ulogu CPO-a preuzela je Zuzana Hartl, koja je ranije vodila prodaju i katalog te tako ima detaljan uvid u više odjela unutar FAVI-ja. Vjerujem da će ove promjene na ključnim pozicijama unijeti svježinu u vođenje tvrtke i donijeti novi, originalni pogled na produktno upravljanje.

Što se tiče šireg tima, radimo na sustavnoj diverzifikaciji. U FAVI-ju iznimno cijenimo talente. Među zaposlenicima imamo mnogo kvalitetnih ljudi kojima želimo kontinuirano pružati priliku za obrazovanje, osobni i karijerni razvoj.

Kakve promjene čekaju FAVI? Koja je vaša osobna vizija i ambicija?

Naš prioritet je razvoj proizvoda i njegovih funkcionalnosti, želimo unaprijediti sustave preporuka i personalizaciju. Također se fokusiramo na zadržavanje korisnika i njihovo dugoročno korištenje platforme. Želim da FAVI ne bude samo mjesto gdje ljudi „nešto traže“, nego i prostor gdje se žele inspirirati, gdje vjeruju preporukama i gdje rado provode vrijeme otkrivajući lijepe proizvode, a istodobno im pomažemo pronaći baš ono što žele.

Dugo smo se prvenstveno oslanjali na akviziciju, dovesti korisnika preko oglasa, omogućiti mu da nađe proizvod kroz napredne filtere i preusmjeriti ga na webshop. Sada dolazi vrijeme da se više posvetimo zadržavanju korisnika i inspiraciji. Želimo povećati povratak korisnika zahvaljujući personalizaciji i općenito boljem korisničkom iskustvu.

FAVI danas ima snažan brend, ali je on u percepciji javnosti prvenstveno alat za pretraživanje namještaja. Moja ambicija je da brend dobije i jaču emocionalnu dimenziju, da djeluje pouzdano, prijateljski i istodobno praktično. Želim da FAVI ne bude samo mjesto gdje ćete brzo pronaći stol ili sofu, nego i inspirativan prostor za otkrivanje namještaja i dekoracija, gdje ljude veseli pregledavati ponudu, otkrivati nove stvari i odlaziti s osjećajem da žele svoj dom podići na novu razinu. Želimo biti brend koji ljudima pomaže pronaći stil doma u kojem se osjećaju dobro.

Kako doživljavate poziciju FAVI-ja na europskom online tržištu namještaja?

FAVI djeluje u 12 europskih zemalja, tehnološki je vrlo sofisticiran i ima jedinstvenu poziciju zahvaljujući širini kataloga i ciljanoj posjećenosti. U prošlosti je najveće prihode donosilo češko tržište, koje nam je i danas važno. No, sada su prihodi iz inozemstva već nadmašili češke i nastavljaju kontinuirano rasti. Planiramo strateški iskoristiti sinergije među tržištima, kako u marketinškim kampanjama, tako i u tehnologijama.

FAVI danas ima vrlo snažan brend. Gdje vidite najveće prilike za njegov daljnji razvoj?

Imamo čvrste temelje - visoku posjećenost, široku ponudu, izvrsne filtre pretraživanja, dobro poznavanje tržišta i povjerenje korisnika. Sada je vrijeme da te prednosti pretočimo u dublji odnos s kupcima. Do sada smo bili dosta „transakcijski“ - dovedemo posjetitelja, on odabere proizvod i odlazi na webshop. No, dugoročna vrijednost brenda nastaje u trenutku kada se ljudi žele vraćati jer nas pamte.

Najveća prilika za FAVI je postati brend za koji ljudi imaju stvaran odnos. Ne želimo biti samo mjesto gdje dođu pogledati ponudu, već platforma na kojoj traže stil, ideju, pomoć i kamo se vraćaju po inspiraciju i povjerenje. Brend koji razumije kako ljudi žele živjeti. Želimo da naša komunikacija bude hrabrija, a upravo sada pripremamo novu TV kampanju koja će to jasno pokazati.

Kako se mijenja ponašanje kupaca pri odabiru namještaja online? Što im je danas ključno?

Korisnici se online kupovine više ne boje, naprotiv. Dolaze po inspiraciju, žele široku ponudu i zanimaju ih provjerene recenzije. Jasno preferiraju proizvode na zalihi te personalizirane preporuke prema vlastitom ukusu i stilu.

Što je, po vašem mišljenju, najveća prepreka koja danas koči kupce da se odluče na kupnju namještaja online?

To mogu biti sumnje u kvalitetu proizvoda, kompliciran proces reklamacije ili nedovoljna vizualizacija konkretnog artikla u prostoru. Neki kupci nemaju povjerenja u brendove koje ne poznaju, dok drugima nedostaju recenzije, iskustva drugih korisnika ili fotografije iz stvarnih domova. Kupnju namještaja mnogi povezuju s emocionalnim doživljajem, vole šetati showroomom, uspoređivati komade i zamišljati novi dom. Online okruženje zasad tu dimenziju ne nudi: nedostaje atmosfera, mogućnost konzultacije s prodavačem ili donošenja spontanih, uzbudljivih odluka.

Kako radite s e-shopovima i trgovcima koji preko FAVI-ja nude svoje proizvode? Kako im pomažete povećati konverzije?

Našim poslovnim partnerima nudimo PPC model, reporting, analitiku, optimizaciju feeda i prikupljanje recenzija. Za povećanje posjećenosti i konverzija pružamo posebne usluge poput FAVI Extra ili podršku u kampanjama. Radimo na automatizaciji, razvili smo vlastiti mjerni alat FAVI Pixel, koji partnerima pomaže u preciznijem mjerenju i ciljanju prodaje te poboljšava rangiranje proizvoda.

Umjetna inteligencija sve više ulazi u svakodnevnu praksu tvrtki. Kako je koristi FAVI? Govori se o AI personalizaciji i pretraživanju – gdje je koristite sada i gdje planirate uvesti?

AI već koristimo. Uz pomoć umjetne inteligencije automatiziramo procese kategorizacije i filtriranja proizvoda. U marketinškom odjelu pomaže nam u skaliranju kampanja i ubrzava procese. Trenutno AI koristimo i pri izradi novog televizijskog spota, značajno nam olakšava i ubrzava prilagodbu na pojedina tržišta.

Planirate li akvizicije ili ulaganja u tehnologije?

Konkretne planove i novosti zasad još ne mogu otkriti. No, mogu s potpunom sigurnošću reći da stalno pratimo prilike za jačanje naše pozicije i poboljšanje korisničkog iskustva, kako za kupce, tako i za poslovne partnere. Tehnologija za nas predstavlja ključno područje i na nju smo snažno usmjereni.