Nastavi li se ovako na jesen, nećemo vraćati mjere

1 Broj zaraženih koronavirusom svakodnevno je u porastu, jeste li zabrinuti i razmišljate li o mogućnosti uvođenja novih mjera s obzirom na to da neke zemlje u susjedstvu vraćaju maske u zatvorenim prostorima?

Posljednjih tjedan dana pada broj novooboljelih. Još moramo pričekati da bismo mogli znati radi li se o vrhuncu ovog vala ili će se porast ipak nastaviti. Za sada nema potrebe za novim mjerama u RH jer su znakovi bolesti blaži nego u prethodnim valovima i o novim mjerama se ne razmišlja. To će ovisiti o epidemiološkoj situaciji na jesen i o tome kakav soj virusa u tom trenutku bude u cirkulaciji. Ako ostane ovako, na jesen ćemo nastaviti kao i dosad. Nakon dvije i pol godine o koronavirusu epidemiolozi znaju puno više, ali činjenica je i da uče u hodu.

2 Postoji li mogućnost da se neka podvarijanta koronavirusa toliko razbukta i vrati nas na početak? S obzirom na velik broj asimptomatskih slučajeva, bi li tu pomogla samoizolacija koja je ukinuta, jer ipak i takve osobe zaraze druge osobe?

O mogućim novim varijantama jako je teško govoriti jer se može raditi samo o pretpostavkama. Svi scenariji su mogući, no ipak je najvjerojatnije da bi se mogla nastaviti tendencija pojave sve zaraznijih, ali blažih (pod)varijanti. To bi dugoročno bilo dobro. Što je varijanta virusa zaraznija, to je osoba koja je pozitivna kraće zarazna za druge. Zato se samoizolacija/karantena najprije skraćivala s 14 dana na 10, da bismo od proljeća potpuno ukinuli karantenu. Drugi razlog su blagi simptomi bolesti i otpornost na zarazu osoba koje su primile treću ili četvrtu dozu ili koje su preboljele unazad 3-4 mjeseca. Treći razlog za ukidanje karantene je velika zaraznost, a to znači velika cirkulacija i sveprisutnost virusa koja se ne može umanjiti time da se ljudi drže u karanteni. Svjedoci smo da je u Austriji ukinuta čak i izolacija za pozitivne osobe.

3 Zašto je pao interes za cijepljenje, hoćete li na jesen ponovo krenuti s kampanjom cijepljenja?

Cijepljeno je nešto manje od 69 posto građana odrasle dobi, što nije dovoljno za stvaranje kolektivnog imuniteta. Već neko vrijeme preporučujemo 4. dozu za korisnike domova za starije i nemoćne, samo je, nažalost, nizak interes. Na jesen očekujemo novo varijantno cjepivo, kombinaciju cjepiva za wuhanski soj i omikron pa, ako bude tako, pozvat ćemo građane na dodatnu dozu.

VIDEO: Objavljena posljednja snimka poljskog autobusa prije nesreće