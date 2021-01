'Nastava počinje 18. siječnja, ulažemo napore da počne i na potresom pogođenim područjima'

Pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja Momir Karin rekao je u ponedjeljak kako drugo polugodište počinje 18. siječnja, a napori se ulažu da počne i na potresom pogođenim područjima, no u kojem će to biti obliku još će vidjeti.

- U kojem obliku to ćemo vidjeti. Još smo na terenu svaki dan i s ravnateljima i s pročelnicima. Prikupljamo sve relevantne podatke kako bi mogli organizirati nastavu. 48 je objekata na području zahvaćenih potresom, 28 ih je bez oštećenja, devet je izvan uporabe, a 12 ih je sa žutom naljepnicom, naveo je Karin "U mreži Prvog" Hrvatskog radija.

Sve se, kaže, priprema da se može krenuti po modelu A.

- Ukupno je iseljenih stanovnika s tog područja 912, s tog popisa ćemo izvući broj djece i osigurati im online nastavu, a Ministarstvo će im osigurati svu potrebnu opremu da ne upisuju druge nego da ostanu vezani za svoje škole, rekao je Karin.



Ravnatelj Srednje škole Petrinja Milan Orlić kazao je kako je ta škola i tijekom pandemija bila spremna za online.

- Mi smo prvo polugodište uspjeli odraditi s minimalnim izostancima, ali škola je spremna za online. U procesu smo preseljenja u jednu privatnu kuću, odnosno zgradu koju smo iznajmili i tu ćemo biti moguće osigurati sve administrativne poslove, a moći će tu raditi i učitelji koji to ne mogu doma, rekao je Orlić.



Naveo je i kako je, što se tiče nastavnika "3 do 4 osobe ima kuće koje treba rušiti, ljudi preslaguju svoje živote, ali u kontaktu smo i pripremit će se, što se tiče nastave, ona može krenuti".



- Što se tiče korone u prvom polugodištu nam je trebalo sedam do deset dana da se posložimo, da sve učenike povežemo, podijelili smo tablete i računala. Sada smo stavili anketu na stranice škole da nam se jave učenici koji nemaju opremu. Mislim da će biti veliki problem, jer su oni sada u kamp kućicama i kontejnerima, mislim da će najveći problem biti dostava dizala za agregate, jer im treba struja i internet, rekao je.

Karin je rekao i kako je plan da prvi dan u zagrebačkim školama počne s vježbama evakuacije jer se u Zagrebu trese već godinu dana te treba naučiti živjeti s time.