'Hrvatska pokreće svoju proizvodnju kirurških maski, izrađivat će ih tvrtka iz Osijeka'

Hrvatska započinje vlastitu proizvodnju kirurških maski koje će izrađivati tvrtka iz Osijeka sa mogućnošću proizvodnje više stotina tisuća tih maski u jednom danu. Najavio je to ministar zdravstva dr. Vili Beroš opisavši tu vijest kao odgovor na “novo normalno”. Upravo je ta kovanica postala učestala zadnjih dana sa rastom broja novooboljelih od novog koronavirusa kod nas te je evidentno da se Hrvatska uči živjeti sa COVID-19 i da smo ušli u novu fazu, fazu života sa ovim virusom.

Taj suživot neslavno je započeo u Zadru i infekcijom slavnih tenisača na što ministar Beroš kaže da se dogodilo u najnezgodnijem trenutku.

– Dogodilo se u trenutku kada pozivamo turiste i tu su situaciju na neki način naši turistički konkurenti iskoristili i baš je ne prezentiraju u pravom svjetlu. Vjerujem da ćemo uspjeti kontrolirati tu epidemiološku situaciju, a ona se u okolnostima novog normalnog može desiti svima nama, a i njima – rekao nam je ministar zdravstva dodajući kako organizator događaja ne može biti kriv ako se netko želi slikati ili zagrliti sa tenisačem.

Prema podacima kojima je raspolagao, 98 ljudi u Zadru propisana je samoizolacija te su se i dalje radila testiranja no situaciju smatra pod kontrolom kako tamo tako i u Slavoniji. U svakom slučaju panike očito nema te se mjere poduzimaju selektivno, u županijama u kojima raste broj zaraženih mada je virus prisutan u svakoj hrvatskoj županiji.

Prema stavu resornog ministra, ali i postupaka epidemiološke struke društvo se očito mora pripremiti na ozbiljnu promjenu pojedinih navika jer se država - neće zatvarati. Kako kaže ministar zdravstva osobnim ponašanjem i držanjem mjera onemogućit će se daljnje širenje virusa. Dakle, držanje fizičke distance, higijena ruku, nošenje maski u zatvorenim prostorima. Upravo savjet o maskama non stop je tema jer je riječ o preporuci, izuzev zdravstvenih ustanova, no i to se može mijenjati, potvrđuje nam Beroš, ovisno o brojkama oboljelih i širenju virusa narednih dana.

– Potpuno je jasno da moramo biti u stanju živjeti u novom normalnom, a to uključuje apsolutno poštivanje mjera. Ulazimo u tu jednu novu fazu i sami možemo najviše djelovati. Tijekom trećeg, četvrtog, petog mjeseca naučili smo dosta o ponašanju virusa, načinu njegova širenja, kliničkoj slici i vjerujem da bi sada s obzirom na ta naša ranija iskustva u nekim elementima postupili drugačije. Ako danas i dođe do zatvaranja vjerujem da bi način zatvaranja bio drugačiji – kaže dr. Beroš koji ministrom zdravstva u slučaju izborne pobjede HDZ-a želi ostati na toj funkciji, a kao prioritete mimo kontroliranja epidemije COVID19 navodi nastavak projekta izgradnje nove dječje bolnice u zagrebačkom Blatu kao dijela buduće Nacionalne bolnice te reaktivaciju Imunološkog zavoda.