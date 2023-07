'Napredniji talibani 2.0' oduzeli sva prava ženama, kažu 'za njihovo dobro'

pad životnog standarda

Liječenje u privatnim klinikama ne mogu si priuštiti ni zaposleni i visokoobrazovani

Većinu svojih zdravstvenih teškoća građani rješavaju unutar javnog zdravstva, a više od polovice češće bi koristilo usluge privatnog zdravstva da može, i to zato jer su privatne ordinacije bolje opremljene i prema pacijentima se bolje odnose. Međutim, zbog financija si to građani ne mogu priuštiti, a znakovito je što je među njima visok postotak zaposlenih i visokoobrazovanih, što govori o padu životnog standarda u zemlji. Pokazalo je to istraživanje Zdravstvo u Hrvatskoj - stavovi i ponašanja, kojeg je predstavila europarlamentarka dr. Romana Jerković.