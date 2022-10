Sociolog kritizirao ruske postupke na državnoj televiziji: 'Ovo je okrutnost i sadizam, rat protiv civila'

Panelist na ruskoj nacionalnoj televiziji prekinut je u svom izlaganju nakon što je kritizirao Rusiju i invaziju na Ukrajinu. U posljednjim tjednima Rusija je pojačala napade na elektrane u Rusiji, a predsjednik Volodimir Zelenski na Twitteru je objavio kako je uništeno oko 30 posto elektrana te zbog toga veliki dio zemlje ostaje bez struje.

Kolumnistica The Daily Beasta i osnivačica Russian Media Monitora Julia Davis na svom je Twitter profilu objavila snimku emisije u kojoj su panelisti raspravljali o napadima na energetsku infrastrukturu. Sociolog Aleksej Roščin kritizirao je postupke Rusije koja bombardira ukrajinske elektrane, što je navelo voditelja da ga prekine.

-Ne znam o kakvom bismo pravednom svjetskom poretku mogli govoriti kada uništavamo elektrane i infrastrukturu u Ukrajini- rekao je Roščin.

-Dugo te nije bilo. Sačuvao si neke stvari u svojoj duši. Odlučio si izbaciti sve iz sebe - ubacio se s vidno neugodnim osmijehom na licu voditelj Andrej Norkin, no Roščina to nije pokolebalo da nastavi dalje.

Meanwhile in Russia: several panelists threw some truth grenades at the stunned TV hosts, look how those angry propagandists pummeled the pundit who said that by destroying the infrastructure, Russia is waging a cruel, sadistic war against civilians. He won't be invited back. pic.twitter.com/LiHdgED63C