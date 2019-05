Nakon prisilne ovrhe Zagorec se nagodio i ostao bez dva stana

Gotovo 10 godina Vladimir Zagorec “borio” se s državom pokušavajući na sve moguće načine izbjeći provođenje sudske presude u aferi Dragulji. A tom presudom u ožujku 2009. bio je osuđen na sedam godina zatvora te je državi morao vratiti 39,4 milijuna kuna protupravno stečene imovinske koristi. I upravo povrat tog novca, nakon što je presuda u studenom 2009. postala pravomoćna, pokazao se kao gotovo nemoguća misija.

U blokadi od 2007.

Jer Zagorec je to pokušavao izbjeći na sve moguće načine. Iako mu je RH ovršila pet nekretnina te iako mu ih je sud blokirao još 2007., Zagorec je na sve moguće načine pokušao osporiti te odluke. A sve kako ne bi u proračun uplatio 39,4 milijuna kuna, što je po pravomoćnoj presudi morao. No svemu tome, po svemu sudeći, sada je došao kraj. Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je od zagrebačkog Županijskog suda zatražilo da odblokira Zagorčev stan od 124 metra kvadratna u Hatzovoj te da mu deblokira stan od 145,90 kvadrata u Boškovićevoj.

Sud je to učinio nakon što je tužiteljstvo obrazložilo da je država u ožujku 2019. pokrenula prisilnu ovrhu protiv Zagorca radi naplate 39,4 milijuna kuna. No dok je ovršni postupak trajao, Zagorec se izvansudski nagodio s RH. Drugim riječima, dio od 39,4 milijuna kuna koje potražuje od Zagorca država je naplatila prodajom spomenutih stanova. Koliko je novca država dobila prodajom dvaju Zagorčevih stanova, nije poznato kao što nije poznato ni koliko novca on još mora uplatiti u proračun. I tako, nakon 10 godina, afera Dragulji konačno dobiva sudsku završnicu.

Istovremeno, Zagorec pohodi zagrebački Županijski sud, zbog slučaja u kojem suđenje traje od 2002. Riječ je o tzv. slučaju Vikendica, gdje se Zagorec s Antunom Šporerom te još nekoliko osoba tereti da je MORH oštetio za 16 milijuna kuna. Do sada je bilo nekoliko presuda, no sve su ukinite, a početak ponovljenog suđenja nedavno je odgođen zbog Zagorčeve bolesti.

No teško da će u tom slučaju biti donesena pravomoćna presuda jer apsolutna zastara u tom predmetu nastupa za oko mjesec dana pa će cijeli postupak jednostavno biti – obustavljen.