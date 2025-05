Bill Gates šokirao objavom kome ostavlja skoro cijelo bogatstvo: 'Jedna od najvećih donacija u povijesti'

Bill Gates najavio je da će donirati 99 posto preostalog bogatstva stečenog u tehnološkom sektoru Zakladi Bill & Melinda Gates. Zaklada, koja se do sada smatrala jednom od najutjecajnijih humanitarnih organizacija na svijetu, trebala je djelovati neodređeno dugo, no sada je planirano da se zatvori 2045. godine – ranije nego što se prvotno očekivalo. Prema današnjim procjenama, riječ je o donaciji vrijednoj oko 107 milijardi dolara.

Ovo obećanje jedna je od najvećih filantropskih donacija u povijesti, nadmašujući povijesne doprinose industrijalaca poput Johna D. Rockefellera i Andrewa Carnegieja, kada se prilagode inflaciji. Jedino bi donacija Warrena Buffetta, ulagača iz Berkshire Hathawaya, koja prema časopisu Forbes trenutno iznosi oko 160 milijardi dolara, mogla biti veća, ovisno o kretanjima na burzi.

Gatesova donacija neće biti isporučena odjednom, već postepeno, a omogućit će zakladi dodatnu potrošnju od 200 milijardi dolara tijekom sljedećih 20 godina. „Uzbudljivo je imati toliku količinu novca koju možemo uložiti u važne ciljeve,” rekao je Gates u intervjuu za Associated Press. Njegova objava u četvrtak predstavlja ne samo dugoročnu obvezu prema prioritetima zaklade – osobito zdravstvu u svijetu i obrazovanju u SAD-u – već i početak završnog poglavlja Zaklade Gates. Gates vjeruje da će ubrzano trošenje sredstava omogućiti spašavanje i poboljšanje života odmah, što će imati pozitivan učinak i nakon što zaklada prestane s radom.

„Dvadeset godina je po meni idealna ravnoteža između toga da se što više novca uloži sada i da se ljudima dovoljno rano da do znanja da tog novca uskoro više neće biti,” rekao je Gates. Zaklada Gates od osnutka 2000. godine postala je sinonim za globalni utjecaj u zdravstvu i razvoju. Tijekom 25 godina postojanja, potrošila je više od 100 milijardi dolara, financirala znanstvena istraživanja, pomogla u razvoju novih tehnologija i uspostavila dugoročna partnerstva s državama i privatnim sektorom.

Oko 41 posto sredstava zaklade potječe od Buffetta, dok ostatak dolazi iz bogatstva koje je Gates stekao osnivanjem Microsofta. Zaklada je posebno poznata po suradnji s farmaceutskim kompanijama kako bi se cijene lijekova i tretmana snizile do razina dostupnih zemljama niskog i srednjeg dohotka.

„Rad Zaklade imao je daleko veći utjecaj nego što sam očekivao,” rekao je Gates, nazvavši je svojom „drugom i posljednjom karijerom”. Utjecaj Zaklade na svjetsku zdravstvenu politiku – od Svjetske zdravstvene organizacije do znanstvenih prioriteta – često se ističe kao pokazatelj uspjeha, ali i povod za kritike. Neki istraživači postavljaju pitanje zašto jedna bogata obitelj ima toliku moć u odlučivanju o tome kako se svijet nosi sa zdravstvenim izazovima.

Na to Gates odgovara da, kao privatna osoba, ima pravo odlučiti kako će trošiti svoj novac – a njegova odluka je da se posveti smanjenju smrtnosti djece u svijetu. „Je li to loša stvar? Nije li to važan cilj? Ljudi mogu kritizirati, ali mi ćemo nastaviti s radom u globalnom zdravstvu,” poručuje Gates.