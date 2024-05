Najposjećenija IT konferencija i ove godine u Splitu! Imate priliku upoznati 28 IT firmi iz cijele Hrvatske

DUMP Days je najposjećenija studentska IT konferencija u Hrvatskoj koja iz godine u godinu ruši rekorde. Osmo izdanje besplatne IT konferencije ove godine održava se 23. i 24. svibnja (četvrtak i petak) na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Ove godine DUMP Days podržava 28 IT tvrtki iz cijele Hrvatske zajedn o s Infobipom, prvim hrvatskim jednorogom, Ericsson Nikolom Teslom, vodećim isporučiteljem ICT proizvoda i usluga za operatere i Solana Foundationom, neprofitnom organizacijom koja podržava razvoj Solana blockchaina. Tvrtke imaju svoje štandove na kojima predstavljaju svoje projekte i dijele merch.

“Jako nam je drago što su se brojne tvrtke koje su prethodnih godina podržavale našu konferenciju odlučile sponzorirati i ovogodišnje izdanje. Posebno nam je drago što se javljaju i nove tvrtke s kojima nismo dosad imali priliku surađivati.” - voditeljica sponzorskog tima Gabriela Bonić

Osim na štandovima, s predstavnicima tvrtki posjetitelji mogu razgovarati i na FlyTalksima. To su osmominutni jedan na jedan razgovori na kojima studenti koji traže posao mogu doći do prve ljetne prakse ili studentskog posla u IT-u.

Osmo izdanje konferencije dovodi hrvatske i europske priznate stručnjake. Kako organizatori kažu: “You name it, we have IT!” Četrnaest predavanja i šest radionica raznih tematika: web development, UX/UI, umjetna inteligencija, digitalni marketing, blockchain i telekomunikacijska tehnologija, poduzetništvo …

“Svake godine trudimo se dovesti što kvalitetnije predavače. Drago nam je da su se ove godine na naš poziv odazvali brojni stručnjaci poput Daniela Ackermanna, hrvatskog poduzetnika s nekoliko uspješnih tvrtki iza sebe, Davora Brukete, kreativnog direktora s nizom nagrada i priznanja, Daniele Jović, voditeljice projekta CroCube, prvog hrvatskog satelita … ove godine imamo 14 jako kvalitetnih predavača.” - voditelj predavačkog tima Lovre Tomić

Uz predavanja posjetitelji imaju priliku čuti i dvije panel rasprave. Jednu “sponzorsku” gdje će predstavnici tvrtki pričati o trenutnom stanju IT-a i kako se zaposliti, i drugu “marketinšku” na kojoj će se pričati o različitim oblicima digitalnog marketinga. Moderatorica tog panela je ključno lice domaće i regionalne advertising i digital scene, Dunja Ivana Ballon, a u raspravi će sudjelovati i poznati TikTok influencer Dario Marčac.

Kako se obraniti od hakerskih napada, kako napisati CV, kako se riješiti straha od javnog nastupa? Sve su to neke od tema radionica DUMP Days konferencije. One koje zanima kako je izgledalo prošlogodišnje izdanje mogu pogledati aftermovie na DUMP YouTube kanalu.

Sudjelovanjem na radionicama te posjećivanjem štandova i slušanjem predavanja posjetitelji mogu osvojiti bodove u nagradnoj igri. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno se prijaviti na DUMP Days Web aplikaciju. Oni s najviše bodova na kraju drugog dana konferencije osvajaju TV, mehaničku tipkovnicu, smart watch, zvučnik i druge vrijedne nagrade

Ove godine uz suradnju s Daytonom, hrvatskim startupom, drugi dan konferencije održat će se i hackathon. Najboljim sudionicima hackatona će se na kraju konferencije, zajedno s pobjednicima nagradne igre, uručiti nagrade.

Konferenciju organizira DUMP Udruga mladih programera poznata po svom velikom doprinosu lokalnoj IT zajednici. Uz podršku splitskog FESB-a, dumpovci svake godine organiziraju i cikluse besplatnih predavanja od kojih je najpoznatija Škola osnova programiranja, kao i DUMP Internship, šestomjesečni program edukacije za buduće IT stručnjake.

“Jako smo zahvalni FESB-u što godinama podupire rad naše Udruge čiji su članovi studenti tog, ali i drugih fakulteta Sveučilišta u Splitu.” - predsjednik Udruge Frane Doljanin

Svi zainteresirani za DUMP Days konferenciju već sada mogu prijaviti svoj dolazak na days.dump.hr, vidjeti raspored predavanja i osvojiti prve bodove u nagradnoj igri. Vidimo se na Daysima

