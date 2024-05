Veliko otkriće kod Splita: Pronađeni ostaci naselja iz željeznog doba, stari su od 2500 do 3000 godina

Arheološkim iskopavanjem u Stobreču kod Splita pronađeni su ostaci naselja koje se nalazilo na tom području u starije željezno doba prije 2500 do 3000 godina, potvrdila je u četvrtak voditeljica tog arheološkog istraživanja Marina Ugarković. "Pronađene su prapovijesne kamene strukture koje se vežu uz ostatke naselja na području sadašnjeg Stobreča prije antičkog Epetija, to jest u starije željezno doba prije nekih 2500 do 3000 godina", rekla je Hini Ugarković iz Instituta za arheologiju.

Po njenim riječima, uz dijelove prapovijesnog naselja pronađeni su i ostaci različitih prostorija iz helenističkog, rimskog i kasnog antičkog razdoblja, s pripadajućim pokretnim nalazima, koji ilustriraju dugotrajni kontinuitet života na tom prostoru. "Radi se o impresivnoj količini pokretnog arheološkog materijala, mahom keramičkog, ali i drugih tipova, s kronološki najvećim naglaskom na onaj iz starijeg željeznog doba i kasnog helenizma", ustvrdila je Ugarković.

To su, ustvrdila je, prvi materijalni nalazi koji potvrđuju da se na prostoru Stobreča nalazilo jedno prapovijesno naselje. Naglasila je da će otkriveni nalazi prvi put omogućiti posve nova saznanja o različitim aspektima svakodnevnog života stanovnika koji su živjeli na području Stobreča i potvrditi "njegov značaj u razvitku kulturne povijesti na širem splitskom području." Ta arheološka istraživanja u Stobreču počela su nedavno i provodi ih Institut za arheologiju i hvarska tvrtka Kantharos, uz suradnju s Konzervatorskim odjelom u Splitu.

