Nadbiskup Dražen Kutleša: 'Dok smo puni zanosa klicali slobodu, možda nismo slutili kakve će nas kušnje snaći'

Na misi za domovinu u povodu Dana državnosti, koju je predvodio u petak u Zagrebu, nadbiskup Dražen Kutleša zahvalio je na daru slobode, ali i poručio da je u današnjoj Hrvatskoj važno "ponovno uskladiti slobodu i odgovornost, napredak i pravednost, ekonomiju i etiku“. Nadbiskup Kutleša je, služeći misu u gornjogradskoj crkvi sv. Marka, u nazočnosti predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića sa suradnicima, rekao da 90-ih godina prošloga stoljeća, "dok smo puni zanosa klicali slobodu, možda nismo slutili kakve će nas kušnje snaći u miru“. Pojasnio je da se Hrvatska mora suočavati s bolnom istinom da kao narod nazaduje brojčano, duhovno i moralno.

Podsjetio je da se Dan državnosti slavi u godini proslave tisuću i stote obljetnice krunjenja kralja Tomislava i prvoga Splitskog crkvenog sabora, u kojim se događajima, kazao je, nalaze prvi oblici zborovanja i zajedničkog donošenja odluka važnih za narod i za državu, kao i kršćanske temelje hrvatske državnosti koju danas obilježavamo.

Ovdje smo, kao i svake godine, kako bismo Bogu zahvalili na daru slobode i državnosti koju je Hrvatska nakon gotovo devet stoljeća ponovno stekla krvlju naših branitelja i mudrošću naših političara. Očuvanje vjere i nacionalnog identiteta tijekom dugih stoljeća pod tuđom vlašću znak je da nisu državne granice ni državne institucije ono što nam je jamčilo opstojnost, to su prije svega naša kršćanska vjera, jezik i kultura koja su nas oblikovali kao naciju, istaknuo je monsinjor Kutleša. U zoru naše državnosti prije 1100 godina posvjedočena je neraskidiva veza hrvatskog naroda S katoličkom crkvom i Petrovom stolicom. Ovogodišnje obilježavanje nama važnih obljetnica snažno naglašava tu povezanost, dodao je zagrebački nadbiskup i pojasnio da je to važno jer "kao vjernici znamo da nam nije dopušteno odstupiti s položaja koji svoju uzvišenost duguje Kristu, njegovim zaslugama i njegovim obećanjima“.Nesporno je da u modernim društvima i političkom kontekstu nije moguć niti potreban povratak na nadiđene oblike državnosti i suradnje. No potrebno je da kao vjernici neprestano dozivamo u svijet zadaću koja nam je povjerena, zadaću koju nam nije moguće zaobići.

„Ako drugi nadu polažu isključivo u moć i bogatstvo, nama to nije dopušteno. Ako netko nasiljem odgovara na nasilje, to ne smije biti i naš način“, naglasio je nadbiskup Kutleša dodavši da je "pokušaj da se križ izbaci iz javnog prostora, iz povijesnog pamćenja ili današnje društvene zbilje ne predstavlja tek ideološki stav“, nego da je to "povreda ne samo osjećaja većine katolika, nego i čin prezira prema hrvatskoj povijesti i kulturnom identitetu hrvatskog naroda“. Hrvatska se suočava s bolnom istinom da kao narod nazaduje brojčano, duhovno i moralno, upozorio je. Globalni trendovi sekularizma, zatvorenosti životu i migracije zatekli su nas nespremnima. Razni skandali potresaju naše društvo. Psovka i govor mržnje postali su uobičajeni u javnom prostoru. Mladi gube ideal, a mnogi biraju put manjega otpora. Često se širi duh beznađa i malodušnosti. Oduprimo se, dragi vjernici, mentalitetu beznađa i straha, a širimo mentalitet velikodušnosti koja rađa nadom, precizirao je zagrebački nadbiskup. Kutleša je naglasio da je važno ponovno uskladiti slobodu i odgovornost, napredak i pravednost, ekonomiju i etiku. "Potrebna nam je kultura života, dijaloga i nade. Potrebna nam je vjera koja se utjelovljuje u dijelima milosrđa, u poštovanju slabijih i rubnih, u hrabrom svjedočenju istine“, rekao je Kutleša i pozvao da današnja proslava Dana državnosti u crkvi svetog Marka bude poticaj na zahvalnost, ali i na odluku „da Hrvatsku ne gradimo samo zakonima i strategijama, nego najprije molitvom, postom, dijelima milosrđa, poštenjem, solidarnošću i evanđeoskom ljubavlju“.

Hrvatska danas svečano obilježava Dan državnosti, prisjećajući se 30. svibnja 1990., kada je u Zagrebu konstituiran prvi demokratski, višestranački Sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično započeo proces stvaranja neovisne i demokratske države.