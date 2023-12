Na parketu zapalio gitaru (!?), porezao stopalo, nasrnuo na policajce...

Kao općeopasnu radnju policija je okvalificirala događaj koji se u noći na 23. prosinca oko 1.30 zbio u Podolju na Črnomercu, a svemu je kumovao i - alkohol. Kako je priopćila zagrebačka policija, 36-godišnjak, koji je u krvi imao 0,62 promila, kako se sumnja, na parketu je zapalio gitaru (!?), papire i još neke predmete. U to vrijeme u stanu je bila i 36-godišnjakinja, za koju policija kaže da je članica obitelji 36-godišnjaka. Policajci koji su došli na intervenciju, morali su uporabiti silu kako bi ga svladali i to nakon što ih je pokušao napasti.

Svladali su ga i vezali, no prije no što su policajci došli, 36-godišnjak je porezao stopalo, pa mu je ukazana liječnička pomoć. Nakon toga je odveden u policiju na ispitivanje, požar su ugasili vatrogasci, a 36-godišnjak je prijavljen za općeopasnu radnju. Još se istražuje što je motiviralo 36-godišnjaka na napravi to što je napravio.