Gužva u Krematoriju: Na Mirogoju kremiraju samo Zagrepčane, ostale upućuju u Sloveniju

Hrvatska u ovom trenutku ovisi o jednoj kremacijskoj peći, onoj na Mirogoju u Zagrebu. Tako da ako voljenog pokojnika želite sahraniti na ovakav način, moguće je da ćete pričekati neko vrijeme čak i nakon obavljenog posljednjeg oproštaja, a ako ste iz bilo kojeg drugog hrvatskog grada, moguće je da ćete se morati odlučiti na klasični pogreb. Jer, u Hrvatskoj ionako djeluju samo dva krematorija , u Zagrebu i u Osijeku, od čega sada na Mirogoju radi samo jedna peć, dok onaj u Osijeku nije funkcionalan.



Na istraživanje ove situacije, koja je pomalo slična krizi prostora za smještaj urni u Zagrebu otprije nekoliko godina, odlučili smo se nakon upita čitatelja koja je točno situacija s uslugom koja je inače brza i uredna. U jednoj od vodećih zagrebačkih tvrtki za organizaciju posljednjih oproštaja kažu da ima promjena kod takvog načina ukopa jer je točno da je jedna od peći na Mirogoju u kvaru. Zbog toga se spaljivanja obavljaju samo za one s prebivalištem u Zagrebu, bez većih problema, dok sve ostale korisnike upućuju u Maribor, za što su osigurane i povoljne cijene. Iz Zagrebačkog holdinga, u čijem sastavu djeluje tvrtka Gradska groblja, koja upravlja krematorijem na Mirogoju, potvrdili su nam ovu situaciju.