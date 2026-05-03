VIDEO Počele gužve: Pogledajte kolonu od 8 kilometara na dionici A1, HAK izdao upozorenja

Kako su iz HAK-a najavili danas se očekuje pojačan promet prema unutrašnjosti, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, uz moguće zastoje i usporenu vožnju. Posebno su istaknuli dionicu autoceste A1 od Bosiljeva do Karlovca. Povećan priljev vozila očekuje se i iz smjera susjednih zemalja, ponajviše Slovenije, pa će promet biti pojačan na pravcima od bivših graničnih prijelaza Macelj i Bregana, Kaštel i Plovanija (Istra), te Rupa i Pasjak (Hrvatsko primorje). Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom moguća su čekanja zbog graničnih kontrola, osobito pri ulasku u Republiku Hrvatsku te u nedjelju pri izlasku iz zemlje.

Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povećana je gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama. Na A1 Zagreb-Split-Ploče stvorila se kolona. Naime, od odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba kolona je duga oko 8 km, a vozi se jednim prometnim trakom. Povremeni su prekidi prometa pred tunelom Brezik zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu.

Čitateljica nam poslala snimku kolone s A1.

A2 Zagreb-Macelj:

- kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 2 km

- A6 Rijeka-Zagreb:

- kroz zonu radova na 13.+600 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u koloni dugoj oko 4 km

- povremeni prekidi prometa pred tunelom Rožman Brdo zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu

- kolona u zoni radova na 29.+500 km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 1 km

- kolona u zoni radova na 75.+500 km između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba duga je oko 2 km

Krčki most:

- kolona u smjeru kopna od Malinske

Istarski ipsilon:

- zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko 5 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon

- kolona pred tunelom Učka u smjeru Zagreba duga je oko 1 km

- kolona između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke

- DC1 Zagreb-Karlovac-Split

- zastoji u zoni radova kod Udbine

HAK savjetuje korištenje alternativnih graničnih prijelaza kako bi izbjegli duža čekanja.