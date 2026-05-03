Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVRATAK S PRAZNIKA

VIDEO Počele gužve: Pogledajte kolonu od 8 kilometara na dionici A1, HAK izdao upozorenja

kolone
Čitateljica
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.05.2026.
u 12:40

Povećana je gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama.

Kako su iz HAK-a najavili danas se očekuje pojačan promet prema unutrašnjosti, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, uz moguće zastoje i usporenu vožnju. Posebno su istaknuli dionicu autoceste A1 od Bosiljeva do Karlovca. Povećan priljev vozila očekuje se i iz smjera susjednih zemalja, ponajviše Slovenije, pa će promet biti pojačan na pravcima od bivših graničnih prijelaza Macelj i Bregana, Kaštel i Plovanija (Istra), te Rupa i Pasjak (Hrvatsko primorje). Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom moguća su čekanja zbog graničnih kontrola, osobito pri ulasku u Republiku Hrvatsku te u nedjelju pri izlasku iz zemlje.

Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Povećana je gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama. Na A1 Zagreb-Split-Ploče stvorila se kolona. Naime, od odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba kolona je duga oko 8 km, a vozi se jednim prometnim trakom. Povremeni su prekidi prometa pred tunelom Brezik zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu.

Čitateljica nam poslala snimku kolone s A1. 

Gužve na autocesti

A2 Zagreb-Macelj:

- kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 2 km

- A6 Rijeka-Zagreb:

- kroz zonu radova na 13.+600 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u koloni dugoj oko 4 km

- povremeni prekidi prometa pred tunelom Rožman Brdo zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu

- kolona u zoni radova na 29.+500 km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 1 km

- kolona u zoni radova na 75.+500 km između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba duga je oko 2 km

Krčki most:

- kolona u smjeru kopna od Malinske

Istarski ipsilon:

- zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko 5 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon

- kolona pred tunelom Učka u smjeru Zagreba duga je oko 1 km

- kolona između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke

- DC1 Zagreb-Karlovac-Split

- zastoji u zoni radova kod Udbine

HAK savjetuje korištenje alternativnih graničnih prijelaza kako bi izbjegli duža čekanja.
Ključne riječi
HAK kolona gužve

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!