Prve tri godine nisu si isplaćivali plaće, a danas prodaju svoje proizvode u 50-ak zemalja: Ovo je tajna osječke Orqe

Prve tri godine nisu si isplaćivali plaće iako su poslovali s dobiti, a sav novac koji su zaradili ulagali su u poslovanje tvrtke. I to im se itekako isplatilo. Srđan Kovačević, Ivan Jelušić i Vlatko Matijević danas su vlasnici jedne od najuspješnijih hrvatskih tehnoloških kompanija, osječke Orqe, a to potvrđuje i činjenica da im se u samo godinu dana broj zaposlenih udvostručio te su sklopili nekoliko zavidnih poslova. Početkom travnja otkrili su kako su sklopili sporazum o strateškoj suradnji s ukrajinskom obrambeno-tehnološkom tvrtkom General Cherry s kojom će raditi na razvoju besposadnih zračnih sustava, opskrbljuju FPV dronovima Hrvatsku vojsku, radit će na integraciji svojih sustava na korvetama s francuskom Naval grupom.