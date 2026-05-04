Gužve na ulazu u Zagreb: Kolona na A4, zastoji na nekoliko važnih prometnica

Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa je kolona na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok prema Zagrebu oko četiri kilometra, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK). Povremeno su zastoji i kolone i u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis (DC1), zagrebačkoj (autocesta A3 Bregana-Lipovac) i riječkoj (autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva)) obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale (DC8). Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.