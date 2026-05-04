HOSPITALIZIRAN NAKON POGORŠANJA ZDRAVLJA

Rudy Giuliani u kritičnom stanju, oglasio se Trump

Ceremony marking the 24th anniversary of the September 11 attacks at the 9/11 Memorial and Museum in the Manhattan borough of New York City
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
Večernji.hr
04.05.2026.
u 07:33

Njegov glasnogovornik poručio je kako se Giuliani „bori s istom snagom koja ga je pratila kroz cijeli život“, pozivajući javnost na podršku i molitvu

Bivši gradonačelnik New Yorka Rudolph Giuliani hospitaliziran je u kritičnom, ali stabilnom stanju, priopćio je njegov glasnogovornik Ted Goodman, nekoliko dana nakon što je republikanski političar promuklim glasom u svojoj emisiji rekao da mu je glas "malo načet". Vijest je ubrzo komentirao i američki predsjednik Donald Trump, koji je Giulianija nazvao „pravim ratnikom“ i „najboljim gradonačelnikom u povijesti New Yorka“.

Giuliani je široj javnosti postao poznat kao „gradonačelnik Amerike“ zbog svoje uloge u vođenju grada nakon terorističkih napada 11. rujna. Kasnije je bio jedan od ključnih političkih saveznika Donalda Trumpa, posebno tijekom i nakon predsjedničkih izbora 2020., kada je sudjelovao u pokušajima osporavanja izbornih rezultata i iznosio optužbe protiv tadašnjeg kandidata Joe Bidena.

Zbog tih je tvrdnji kasnije pravno odgovarao te mu je naložena isplata visoke odštete zbog klevete izbornim službenicama. Prema dostupnim informacijama, Giulianijevo zdravstveno stanje moglo bi biti povezano s ozljedama koje je zadobio u prometnoj nesreći krajem prošle godine u saveznoj državi New Hampshire, kada je pretrpio ozbiljne tjelesne ozljede, uključujući prijelom kralješka. Njegov glasnogovornik poručio je kako se Giuliani „bori s istom snagom koja ga je pratila kroz cijeli život“, pozivajući javnost na podršku i molitvu.
SAD New York rudy giuliani

