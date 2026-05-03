U požaru u Kaštel Sućurcu izgorjelo šest hektara borove šume

U požaru koji je u nedjelju predvečer planuo u Kaštel Sućurcu na području nekadašnje tvornice Jugovinil, izgorjelo je oko šest hektara borove šume ali vatrena stihija koju su vatrogasci uspjeli ugasiti nije prijetila kućama, izvijestili su iz DVD-a u Kaštel Sućurcu.

"Vatrogasci s osam vozila su bili angažirani u gašenju požara i uspjeli su ga ugasiti oko 20 sati," rekli su Hitni vatrogasci u Kaštel Sućurcu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca požar nije prijetio kućama, istaknuli su.