PROMJENJIV TJEDAN

Topli dani pred nama, ali i česte promjene: Evo što donosi novi tjedan

03.05.2026.
u 21:39

Zaključno, pred nama je tipičan proljetni tjedan, promjenjiv, uz izmjenu kiše i sunca, ali uz zadržavanje topline.

Sunčano i toplo vrijeme obilježava početak tjedna, uz dodatni porast temperatura, osobito u unutrašnjosti koja najbrže reagira na stabilne i vedre uvjete. Ipak, već sredinom tjedna slijedi promjena, sa jugozapada pristiže vlažniji zrak pa od utorka kreće razdoblje promjenjivijeg vremena, mjestimice s kišom i izraženijim pljuskovima uz grmljavinu. Unatoč nestabilnostima, riječ je o uobičajenim proljetnim prilikama bez značajnijeg zahlađenja, a uz povremene oborine očekuju se i sunčana razdoblja.

Početak radnog tjedna donosi pretežno vedro jutro. Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima moguća je umjerena naoblaka. U Slavoniji će puhati jugoistočni vjetar, u gorju jugozapadni, dok će na moru prevladavati jugo i južni vjetar. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između 4 i 9 stupnjeva, niže u gorju i na istoku, dok će na obali biti od 10 do 15 stupnjeva.

U središnjim krajevima poslijepodne ostaje većinom sunčano, uz postupno naoblačenje prema večeri. Uz južni vjetar, dnevne temperature dosezat će između 25 i 28 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično vrijeme, tek neznatno svježije, prevladavat će sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar i temperature oko 26 stupnjeva, piše Dnevnik.hr.

Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran također će imati pretežno sunčano vrijeme uz sve više oblaka prema večeri. Na moru će puhati jugo, a u gorju povremeno jak jugozapadnjak. Temperature će se kretati od 20 do 24 stupnja u gorju te od 21 do 25 na obali. U Dalmaciji će biti sunčano i toplo, u unutrašnjosti i vrlo toplo, uz jačanje naoblake navečer. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperature će se kretati između 21 i 26 stupnjeva.

Temperatura mora u Puli, Rabu i Dubrovniku dosegnula je 18 stupnjeva, što omogućuje kupanje, dok je na većem dijelu obale more još nešto hladnije. Uz sve jače sunce i visok UV indeks, preporučuje se izbjegavanje izlaganja u najtoplijem dijelu dana. U nastavku tjedna očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku i povremene oborine. Kiša će u utorak biti moguća ponajprije u gorju, dok se u četvrtak očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom, ali i dulja sunčana razdoblja.

Puhat će jugozapadni vjetar, a temperature će ostati ugodne. Na Jadranu će vrijeme biti nestabilnije, s češćom kišom i grmljavinskim pljuskovima. Prevladavat će umjereno do jako jugo, koje će u četvrtak na sjeveru kratkotrajno oslabjeti i okrenuti na jugozapadni smjer. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati. Zaključno, pred nama je tipičan proljetni tjedan, promjenjiv, uz izmjenu kiše i sunca, ali uz zadržavanje topline.

sunčano prognoza vremena temperatura

