Na Facebooku se oglasila bivša predsjednica: Poslala posebnu poruku premijeru

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se nakon dugo vremena na društvenim mrežama i pohvalila nastavak sudjelovanje Hrvatske u Inicijativi tri mora čija je ona osnivačica.

"Posebno mi je drago što je danas Predsjednik Vlada Republike Hrvatske Andrej Plenković dao punu potporu i obećao nastavak sudjelovanja Hrvatske u Inicijativi triju mora, koju sam osnovala zajedno s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom. To dokazuje koliko je to snažna platforma za suradnju 12 država članica EU, a njezin uspjeh, te korist koju donosi Hrvatskoj najbolje pokazuje kako Hrvatska može biti aktivan sudionik na međunarodnoj sceni. Veseli me što će Vlada RH raditi na potpori i promidžbi hrvatskih projekata iz energetike, prometa i digitalizacije koji su na popisu strateških projekata Inicijative, kako bi se prije svega jačala hrvatska energetska neovisnost, prometna povezanost i digitalizacija države i društva, čime će se poboljšati naš ukupni životni standard", navela je u statusu bivša predsjednica.