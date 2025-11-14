Naši Portali
POIGRALI SMO SE S BROJKAMA

Postane li bilijunaš, Musk bi mogao 'kupiti' Hrvatsku do 2055. godine

Autor
Ivica Beti
14.11.2025.
u 16:54

Mogao bi kupiti 2.000 jahti od 500 milijuna dolara, ili 465 kruzera Icon of the Seas, najvećeg broda na svijetu – taman flota veličine američke mornarice. Ili pak cijele automobilske divove – Toyotu, Volkswagen, Hyundai, Ford i GM – te još ostati u plusu

Dioničari Tesle odobrili su rekordan paket plaća za šefa Elona Muska, koji bi mogao vrijediti gotovo bilijun dolara. Sporazum zahtijeva od Muska, koji je već najbogatiji čovjek na svijetu, da drastično poveća tržišnu vrijednost tvrtke za električne automobile tijekom nekoliko godina. Ako ispuni različite ciljeve, bit će nagrađen stotinama milijuna novih dionica i postati prvi svjetski bilijunaš. Musk već sada ima oko 475 milijardi dolara, više novca nego što je itko ikada imao i više nego što itko može potrošiti. Naravno, Musk i Tesla moraju ostvariti ambiciozne ciljeve, uključujući povećanje tržišne kapitalizacije tvrtke od 466 posto. Je li to moguće? Ovisi o tomu koga pitate. Sam "bilijun" nije nimalo lako pojmljiv broj. Zamislite bilijun novčanica, zrna pijeska ili štenaca – vaš mozak i dalje ne može do kraja shvatiti njegovu veličinu. Američki mediji poigrali su se s time što sve može stati u taj broj s dvanaest nula. Tako su izračunali da za bilijun dolara Musk može kupiti 1428 Shoheija Ohtanija, japansku zvijezdu bejzbola, koji je potpisao ugovor vrijedan 700 milijuna dolara, ili 10.000 direktora Starbucksa – trenutačni CEO zarađuje "jadnih" 100 milijuna. Također, mogao bi kupiti svaki automobil prodan u SAD-u ove godine ili 333 nebodera poput nove zgrade JP Morgan Chasea na Park Avenue u New Yorku, koja je koštala tri milijarde.

EJ
ejStef
17:21 14.11.2025.

Ma baš, pitanje je zašto bi uopće htio kupiti Hrvatsku, ipak mu je Mars draži... No, ono što je tu bitno, jest to da su mu dali skoro nemoguće ciljeve da bi tu plaću, kako se kaže, i konzumirao. S druge strane, ako slučajno i uspije, to bi donijelo Tesli i ostalom (nisu tu samo auti), nevjerojatne prihode, naročito gledano iz današnje perspektive... To je u stilu onog, obećamo našem premijeru plaću od millijun mjesečno, ali da Hrvatsku napravi vodećom zemljom u EU. Kolike su to šanse?

Avatar nisam_robot
nisam_robot
17:43 14.11.2025.

Tesla je na silaznom putanju. Baš me zanima na koji način planira tu kompaniju spasiti. To je više pr gag.

DI
Dingač
17:06 14.11.2025.

Kupit će Musk Ivičinu ženu, ali Hrvatska nije na prodaju.

