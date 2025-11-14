Postane li bilijunaš, Musk bi mogao 'kupiti' Hrvatsku do 2055. godine

Dioničari Tesle odobrili su rekordan paket plaća za šefa Elona Muska, koji bi mogao vrijediti gotovo bilijun dolara. Sporazum zahtijeva od Muska, koji je već najbogatiji čovjek na svijetu, da drastično poveća tržišnu vrijednost tvrtke za električne automobile tijekom nekoliko godina. Ako ispuni različite ciljeve, bit će nagrađen stotinama milijuna novih dionica i postati prvi svjetski bilijunaš. Musk već sada ima oko 475 milijardi dolara, više novca nego što je itko ikada imao i više nego što itko može potrošiti. Naravno, Musk i Tesla moraju ostvariti ambiciozne ciljeve, uključujući povećanje tržišne kapitalizacije tvrtke od 466 posto. Je li to moguće? Ovisi o tomu koga pitate. Sam "bilijun" nije nimalo lako pojmljiv broj. Zamislite bilijun novčanica, zrna pijeska ili štenaca – vaš mozak i dalje ne može do kraja shvatiti njegovu veličinu. Američki mediji poigrali su se s time što sve može stati u taj broj s dvanaest nula. Tako su izračunali da za bilijun dolara Musk može kupiti 1428 Shoheija Ohtanija, japansku zvijezdu bejzbola, koji je potpisao ugovor vrijedan 700 milijuna dolara, ili 10.000 direktora Starbucksa – trenutačni CEO zarađuje "jadnih" 100 milijuna. Također, mogao bi kupiti svaki automobil prodan u SAD-u ove godine ili 333 nebodera poput nove zgrade JP Morgan Chasea na Park Avenue u New Yorku, koja je koštala tri milijarde.