MUP za 152 milijuna kuna kupuje tri helikoptera

Ministarstvo unutarnjih poslova nabavlja tri helikoptera s modularnom opremom za traženje i spašavanje, a ukupna procijenjena vrijednost te nabave jest 151,92 milijuna kuna bez PDV-a.

Prema tehničkim specifikacijama koje će biti dio natječajne dokumentacije za nabavu koja će uskoro biti pokrenuta, MUP kupuje višenamjenske dvomotorne helikoptere koji moraju imati najmanje jednu referenciju od policije ili civilne zaštite drugih zemalja osim RH te se moraju upotrebljavati za poslove traganja i spašavanja na kopnu, moru i u planinama.

Na moru, kopnu i planinama

Helikopteri moraju biti sposobni za dnevno, noćno i instrumentalno letenje i prilagođeni za let s uporabom sustava za noćno gledanje (NVIS) te opremljeni komunikacijskim sustavom s mogućnošću dvosmjerne komunikacije. Glavni rotor mora biti moguće pokrenuti uz brzine vjetra do 30 čvorova, a mora biti u stanju raditi u rasponu temperature od -25 do +40 Celzijevih stupnjeva. Maksimalna potrošnja goriva na maksimalnoj težini polijetanja uz preporučenu ekonomičnu brzinu leta mora biti manja od ili jednaka iznosu od 360 kilograma po satu. Trup helikoptera mora zadovoljiti kapacitet od dva pilota i minimalno devet putnika u putničkoj konfiguraciji ili dva pilota, četiri spašavatelja s opremom, jedan operater termovizije i dvije unesrećene osobe, što je konfiguracija za traganja i planinska spašavanja.

Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

U konfiguraciji za spašavanja na moru helikopteri trebaju imati kapacitet od dva pilota, dva člana posade, jednog operatera termovizije i šest unesrećenih osoba. U konfiguraciji Helikopterske hitne medicinke pomoći (HEMS) kapacitet helikoptera bit će dva pilota, dva člana medicinskog tima, dva pacijenta i HEMS kit. Helikopteri moraju ima ti stajni trap koji omogućuje slijetanja na mokre i mekane zemljane terene, mogućnost slijetanja na oštre kamene terene s dodatnom zaštitom za slijetanje na grube terene. Od električne opreme nove MUP ove letjelice moraju imati navigacijska svjetla, svjetla za sprječavanje sudara, prilagodljivu rasvjetu instrumenata, svjetla za slijetanje te reflektor kojim se može upravljati iz unutrašnjosti helikoptera na uvlačenje...

Dolet helikoptera, uz maksimalnu težinu polijetanja i rad pri brzini maksimalnog krstarenja na razini mora uz korištenje samo standardnih spremnika za gorivo, mora biti najmanje 250 nautičkih milja. Maksimalna kontinuirana brzina leta, uz maksimalnu težinu polijetanja i maksimalnu kontinuiranu snagu na razini mora treba biti najmanje 120 čvorova. Helikopteri će imati električne dizalice za spašavanje na desnoj strani trupa s kapacitetom dizalice od najmanje 270 kilograma uz minimalnu dužinu kabla od 75 metara, koju kontrolira operater dizalice.

Oprema helikoptera

Oprema helikoptera mora uključivati i rezač kabla za slučaj opasnosti, a kojim se rukuje s pilotskog mjesta. Novi moćni policijski helikopteri moraju biti opremljeni certificiranom modularnom opremom zasnovanom na “tehnologiji brze konverzije”, a to znači mogućnost deinstalacije nosila i sjedala u 30 minuta, koja uključuje medicinski pod, nosač za medicinsku opremu i boce kisika, dva sjedala za medicinsko osoblje, medicinski kabinet, sustav za fiksiranje nosila i dva nosila za pacijenta te pripadaju ću medicinsku opremu i dokumentaciju. Za potrebe pretrage terena helikopteri moraju biti opremljeni multisenzorskom vanjskom jedinicom koju čine termovizijska kamera, dnevna kamera u boji, noćna kamera velike osjetljivosti, a moraju imati i reflektor za potrage s IR filtrom. Projekt nabave helikoptera sufinancira EU iz Kohezijskog fonda.