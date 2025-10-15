Mučan trend munjevito se širi među ovisnicima: 'Mlada žena je uzela dozu, izvukla krv i predala je drugima'

Nova, opasna praksa među ovisnicima o drogama izaziva zabrinutost stručnjaka diljem svijeta zbog značajnog porasta slučajeva HIV-a. Ova praksa uključuje ubrizgavanje krvi jednog korisnika droge drugome kako bi se podijelio osjećaj euforije, često kao jeftina alternativa skupim drogama. Posljedice su alarmantne, posebice u zemljama poput Fidžija, gdje je zabilježen dramatičan porast zaraza HIV-om. Na Fidžiju broj osoba zaraženih HIV-om popeo se s manje od 500 u 2014. godini na oko 5900 u 2024. godini. U 2024. zabilježeno je 1583 nova slučaja, od čega je polovica povezana s dijeljenjem igala. Kalesi Volatabu, izvršna direktorica neprofitne organizacije Drug Free Fiji, svjedočila je ovoj praksi iz prve ruke. 'Vidjela sam iglu s krvlju ispred sebe. Mlada žena je uzela dozu, izvukla krv i predala je drugima koji su čekali u redu', kazala je. U Južnoj Africi, gdje oko 18% ovisnika koristi ovu metodu, stručnjaci također bilježe porast HIV-a. Catharine Cook iz Harm Reduction Internationala upozorava: "Ovo je savršen način za širenje HIV-a. Zdravstveni sustavi i vlade moraju hitno reagirati zbog učinkovitosti prijenosa virusa." Praksa je prvi put zabilježena u Tanzaniji 2010. godine, odakle se proširila na Zanzibar, Lesoto i Pakistan, gdje se čak prodaju napola korištene šprice s krvlju, piše Daily Mail.

Zabrinutost raste i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje 47,7 milijuna ljudi starijih od 12 godina prijavljuje korištenje ilegalnih droga mjesečno, a 33,5% korisnika droga dijeli igle, povećavajući rizik od HIV-a i hepatitisa. Iako su stope HIV-a u SAD-u pale za 12% u posljednje četiri godine, s 39.201 novom dijagnozom u 2023., stručnjaci poput dr. Briana Zanonija s Emory Universityja upozoravaju: "U uvjetima ekstremnog siromaštva, bluetoothing je jeftin način za postizanje euforije, ali nosi ogromne posljedice."

Unatoč padu smrtnih slučajeva od predoziranja u SAD-u za gotovo 24% u razdoblju do travnja 2025., stručnjaci strahuju da bi se ova praksa mogla proširiti. Iako još nema jasnih dokaza o njezinoj prisutnosti u SAD-u, dijeljenje igala i krvi ostaje ozbiljan rizik. Srećom, život s HIV-om zahvaljujući modernim lijekovima, omogućuje normalan život zaraženima, no prevencija i edukacija ključni su za sprječavanje daljnjeg širenja virusa. Stručnjaci pozivaju na hitnu akciju zdravstvenih sustava kako bi se zaustavio ovaj opasan trend i spriječila nova epidemija HIV-a.