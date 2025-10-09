Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
TKO JE MARWAN BARGHOUTI

Može li on ujediniti Palestince: Zovu ga palestinskim Nelsonom Mandelom, nakon 20 godina mogao biti pušten iz izraelskog zatvora

Autor
Danijel Prerad
09.10.2025.
u 10:47

Nije slučajno uspoređivan s Mandelom - međunarodna kampanja za njegovo oslobađanje iz zatvora pokrenuta je u Mandelinoj bivšoj ćeliji u Južnoj Africi 2013. - dok je The Economist prošle godine Barghoutija opisao kao "najvažnijeg zatvorenika na svijetu".

Marwan Barghouti, čovjek kojeg nazivaju palestinskim Nelsonom Mandelom i koji bi, po anketama, većina Palestinaca htjela vidjeti na čelu Palestinske samouprave mogao bi biti pušten na slobodu u sklopu dogovora o prekidu aktualnog rata u Gazi. Hamas je potvrdio kako će inzistirati na njegovu puštanju, zajedno s drugim zatvorenicima u sklopu razmjene zatvorenika za taoce koje je Hamas oteo 7. listopada 2023.

U zatvoru je Barghouti više od 20 godina, a presude kojima je osuđen na pet doživotnih kazni kritizirale su mnoge udruge za ljudska prava. Mnogi očekuju kako bi on mogao predvoditi Palestinu u pregovorima sa Izraelom oko konačnog mira. Nije slučajno uspoređivan s Mandelom - međunarodna kampanja za njegovo oslobađanje iz zatvora pokrenuta je u Mandelinoj bivšoj ćeliji u Južnoj Africi 2013. - dok je The Economist prošle godine Barghoutija opisao kao "najvažnijeg zatvorenika na svijetu".

Ključne riječi
Palestina Marwan Barghouti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još