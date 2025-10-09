Može li on ujediniti Palestince: Zovu ga palestinskim Nelsonom Mandelom, nakon 20 godina mogao biti pušten iz izraelskog zatvora

Marwan Barghouti, čovjek kojeg nazivaju palestinskim Nelsonom Mandelom i koji bi, po anketama, većina Palestinaca htjela vidjeti na čelu Palestinske samouprave mogao bi biti pušten na slobodu u sklopu dogovora o prekidu aktualnog rata u Gazi. Hamas je potvrdio kako će inzistirati na njegovu puštanju, zajedno s drugim zatvorenicima u sklopu razmjene zatvorenika za taoce koje je Hamas oteo 7. listopada 2023.



U zatvoru je Barghouti više od 20 godina, a presude kojima je osuđen na pet doživotnih kazni kritizirale su mnoge udruge za ljudska prava. Mnogi očekuju kako bi on mogao predvoditi Palestinu u pregovorima sa Izraelom oko konačnog mira. Nije slučajno uspoređivan s Mandelom - međunarodna kampanja za njegovo oslobađanje iz zatvora pokrenuta je u Mandelinoj bivšoj ćeliji u Južnoj Africi 2013. - dok je The Economist prošle godine Barghoutija opisao kao "najvažnijeg zatvorenika na svijetu".