© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Orbanov povijesni pad: Sjajna vijest za Hrvatsku i BiH, Vučić i Dodik u panici
FOTO/VIDEO Mađari slavili do dugo u noć: 'Zajedno smo oslobodili Mađarsku i riješili se Orbanovog režima'
Ovo su najveći gubitnici Orbanova poraza: Kreće žestoki obračun s korupcijom, evo tko je na meti
FOTO Tuga na licu čovjeka koji nakon 16 godina odlazi s vlasti: Orbán izgledao kao da će zaplakati
POLITIČKE NESUGLASICE

Most i prijelaz kod Gradiške i dalje čekaju

Novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška čeka otvorenje
Vedran Balen
13.04.2026.
u 09:00

Infrastruktura vrijedna stotine milijuna eura stoji neiskorištena, a Hrvatska je u cijeloj priči kolateralna žrtva disfunkcionalne BiH

Otvaranje novoga graničnog prijelaza i mosta između Gornjeg Varoša i Gradiške, jednog od najvažnijih prometnih projekata između Hrvatske i BiH, kasni već mjesecima, a rješenje se i dalje ne nazire. Iako je most preko Save sagrađen još 2022., a pristupna infrastruktura s hrvatske strane uglavnom dovršena, promet i dalje teče starim, preopterećenim pravcem kroz središte Gradiške.

Glavni razlog zastoja leži u političkim nesuglasicama unutar BiH, konkretno u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje. Član tog tijela Zijad Krnjić uporno odbija podržati izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji, što je preduvjet za raspoređivanje carinskih službenika na novi prijelaz. Bez toga i most i prijelaz ostaju izvan funkcije.

Krnjić svoj stav opravdava zahtjevom da se istodobno riješi pitanje raspodjele prihoda od cestarina i PDV-a između entiteta, tvrdeći da je Federacija BiH oštećena postojećim modelom. No dogovor o tome izostaje, a blokada se produbljuje i dodatno politizira uoči nadolazećih izbora u BiH. Predstavnici vlasti priznaju da trenutačno ne postoji zakonski mehanizam kojim bi se Krnjića smijenilo.

Tako prijelaz koji je bio spreman za otvaranje još u prosincu prošle godine, ni danas nije u funkciji iako je riječ o projektu koji je poduprla i Europska unija. Zbog višemjesečne blokade sve veće posljedice trpe gospodarstvenici i građani. Prema procjenama poslovne zajednice, gubici od kraja prošle godine dosegnuli su višemilijunski iznos. Postojeći prijelaz kod Gradiške, kojim godišnje prođe oko 140.000 teretnih vozila, odavno je zagušen i ne može podnijeti aktualni promet.

Nezadovoljstvo je kulminiralo početkom travnja, kada su odvjetnici koje je angažirala Gospodarska komora Republike Srpske podnijeli kaznenu prijavu protiv Krnjića, optužujući ga za svjesno blokiranje procesa i nanošenje izravne štete gospodarstvu. Ističu kako je riječ o projektu u koji je uloženo više od 100 milijuna eura, uključujući most i pristupne ceste, te koji je trebao značajno olakšati trgovinu i promet prema EU.

S hrvatske je strane nova prometnica povezana s autocestom Zagreb – Lipovac i spremna je za korištenje, no ostaje zatvorena dok se ne riješi problem na granici. Iako je Hrvatska u projekt uložila desetke milijuna eura, za nju on nema presudan prometni značaj kao za BiH, kojoj predstavlja ključnu vezu s europskim tržištem i rasterećenje gradskog prometa u Gradiški. S obzirom na političke okolnosti i izostanak dogovora, sve je izglednije da će ovaj projekt ostati blokiran, a njegovo puštanje u promet moglo bi se odgoditi čak i do 2027. godine. 

Pogledajte scene iz Splita na obljetnici HOS-a. Nisu izostali povici ZDS
Ne propustite

