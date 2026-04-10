Kaos na granici sa Srbijom: U kolonama se čeka do 10 sati, dvije stvari su izazvale kolaps

Jutros su na graničnim prijelazima sa Srbijom gužve paralizirale sve koji su odlučili putovati, a dodatni problem stvara uvođenje novog EES sustava. Više dječjih zborova iz Srbije, s ukupno 288 djece, i njihovi nastavnici, koji su s četiri autobusa sinoć krenuli iz Beograda prema Parizu, 10 sati su bili zarobljeni na granici s Hrvatskom. Kako prenosi Blic, djeca su krenula na uskrsni koncert koji se prvo treba održati u Parizu, a potom i u Münchenu, u organizaciji Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije. Prelazak srpske granice protekao je brzo, na Batrovce su stigli sinoć oko 22 sata i srpsku stranu prošli za otprilike sat vremena. U međuzonu su ušli oko 23 sata i ondje ostali zarobljeni punih 10 sati.

Kako nam javlja čitatelj koji je jutros autobusom krenuo iz Beograda, na granici vlada potpuni kaos. Putnicima, kaže, već sada govore da bi čekanje moglo potrajati sve do 16 ili 17 sati – ako budu imali sreće. Dodaje i da mnogi razmišljaju kako da se okrenu i vrate za Beograd jer je situacija iznimno teška. Planirao je, kaže, doći na kratko, svega jedan dan, te se u nedjelju vratiti zbog pravoslavnog Uskrsa, no zbog dugih čekanja sada je pitanje hoće li uopće stići na odredište na vrijeme.

"Kći mi se javila jutros čim su prešli granicu, umorni su i iscrpljeni, ali u suštini su dobro, nije bilo drugih problema. Nadam se da će biti odmorni za koncerte koji su pred njima, iako ih dug put tek očekuje", rekao je zabrinuti roditelj za Blic. "Djeca su iz Beograda krenula oko 20.30 sati sinoć, na našem graničnom prijelazu s Hrvatskom bila su oko 22 sata. Jutros oko 9 sati tek su uspjela prijeći granicu s Hrvatskom", rekao je još jedan roditelj čije je dijete krenulo na put. Dodaje i da je, kada su ušli u međuzonu, ispred njih bilo 20 autobusa koji se satima uopće nisu pomicali. Na prijelazu Bajakovo osobna vozila čekaju oko 45 minuta, dok teretna vozila čekaju i do pet sati. Autobusi čekaju i po 10 sati.