Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGROMNE GUŽVE

Kaos na granici sa Srbijom: U kolonama se čeka do 10 sati, dvije stvari su izazvale kolaps

Foto: HAK
1/70
Autor
Lorena Posavec
10.04.2026.
u 11:08

Kako nam javlja čitatelj koji je jutros autobusom krenuo iz Beograda, na granici vlada potpuni kaos

Jutros su na graničnim prijelazima sa Srbijom gužve paralizirale sve koji su odlučili putovati, a dodatni problem stvara uvođenje novog EES sustava. Više dječjih zborova iz Srbije, s ukupno 288 djece, i njihovi nastavnici, koji su s četiri autobusa sinoć krenuli iz Beograda prema Parizu, 10 sati su bili zarobljeni na granici s Hrvatskom. Kako prenosi Blic, djeca su krenula na uskrsni koncert koji se prvo treba održati u Parizu, a potom i u Münchenu, u organizaciji Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije. Prelazak srpske granice protekao je brzo, na Batrovce su stigli sinoć oko 22 sata i srpsku stranu prošli za otprilike sat vremena. U međuzonu su ušli oko 23 sata i ondje ostali zarobljeni punih 10 sati. 

Kako nam javlja čitatelj koji je jutros autobusom krenuo iz Beograda, na granici vlada potpuni kaos. Putnicima, kaže, već sada govore da bi čekanje moglo potrajati sve do 16 ili 17 sati – ako budu imali sreće. Dodaje i da mnogi razmišljaju kako da se okrenu i vrate za Beograd jer je situacija iznimno teška. Planirao je, kaže, doći na kratko, svega jedan dan, te se u nedjelju vratiti zbog pravoslavnog Uskrsa, no zbog dugih čekanja sada je pitanje hoće li uopće stići na odredište na vrijeme.

Foto: HAK

"Kći mi se javila jutros čim su prešli granicu, umorni su i iscrpljeni, ali u suštini su dobro, nije bilo drugih problema. Nadam se da će biti odmorni za koncerte koji su pred njima, iako ih dug put tek očekuje", rekao je zabrinuti roditelj za Blic. "Djeca su iz Beograda krenula oko 20.30 sati sinoć, na našem graničnom prijelazu s Hrvatskom bila su oko 22 sata. Jutros oko 9 sati tek su uspjela prijeći granicu s Hrvatskom", rekao je još jedan roditelj čije je dijete krenulo na put. Dodaje i da je, kada su ušli u međuzonu, ispred njih bilo 20 autobusa koji se satima uopće nisu pomicali. Na prijelazu Bajakovo osobna vozila čekaju oko 45 minuta, dok teretna vozila čekaju i do pet sati. Autobusi čekaju i po 10 sati. 
Ključne riječi
gužva granični prijelaz bajakovo

Komentara 16

Pogledaj Sve
Fejk Njuz
Fejk Njuz
11:43 10.04.2026.

pa nije loše da malo vide koje su prednosti članstva u eu.

KU
kublajkhan
11:43 10.04.2026.

Meni se čini da je to nedovoljno. Trebalo bi ih provjeravati minimalno tjedan dana za koje vrijeme bi bili smješteni u za to predviđenom, bodljikavom žicom ograđenom kampu. Trošak smještaja u kampu bi bili dužni sami podmiriti. Neprijatelji EU nisu dobro došli

Avatar CUBE
CUBE
11:35 10.04.2026.

Više dečjih zborova ( negde oko 288 dece ) s šubarom i bradom krenulo iz Beograda a nastavnici su tu da pripomognu ako deca zabrljave

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: 10. sjednica Hrvatskog sabora započela je aktualnim prijepodnevom
Premium sadržaj
Video sadržaj
5
Štikleci s "aktualca"

Prekjučer se u Saboru dogodilo nešto neobično

Najveća oporbena stranka – SDP, odlučila se na svojevrsni prosvjedni čin te nijedno od svojih devet pitanja nije postavila premijeru. Baš nijedno. Ignorirali su ga. Time je on bio pošteđen većeg broja pitanja te češćeg ustajanja i odgovaranja na njih. Ali da mu taj rođendanski boravak u sabornici ne prođe u baš opuštenom i veselom slavljeničkom raspoloženju potrudili su se drugi oporbenjaci. Nije ni njih bilo puno, ali su zato, pogotovo neki od njih, bili posebno žestoki. Kao i uvijek. To se ponajprije odnosi na zastupnice Možemo!

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!