Rusi ušli u industrijsku zonu Sjevjerodonecka: Tvornica još nije pala, obližnja sela meta stalnih napada

Danas je 118. dan rata u Ukrajini. Rusija je rekla da je porast cijena žitarica, zbog kojeg postoji strah od svjetske prehrambene krize, rezultat "destruktivnih" poteza zapada, a ne blokade izvoza iz Ukrajine putem crnomorskih luka. Mađarska je ponudila svoj teritorij kao moguću rutu za ukrajinski izvoz žitarica zbog prekida uobičajenih ruta preko Crnog mora, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó.

Guverner Luganske oblasti Serhiy Haidai rekao je da ruske snage koje napadaju grad Sjevjerodoneck imaju dovoljno rezervi da pokrenu ofenzivu velikih razmjera. Navodi da je teška vojna oprema već raspoređena na bojnom polju. Haidai je rekao da su borbe u tijeku u industrijskoj zoni te da Rusi kontroliraju veći dio grada. Sada ukrajinska vojska kontrolira samo industrijsku zonu i teritorij tvornice Azot.

Tijek događaja:

09:17 - Serhai Haidai, ukrajinski guverner Luganska, potvrdio je da će redoviti besplatni vlak za evakuaciju iz Pokrovska u istočnoj Ukrajini voziti do Lavova preko Dnjepra danas poslijepodne, prenosi The Guardian.

09:14 - Američki glumac Ben Stiller posjetio je na Svjetski dan izbjeglica Poljsku i Ukrajinu gdje se sastao s ljudima pogođenima ruskom invazijom. Pedesetšestogodišnji glumac doputovao je u subotu u Poljsku i posjetio mjesto Rzeszow blizu granice gdje je razgovarao s humanitarnim djelatnicima.

Stiller, dugogodišnji ambasador dobre volje UNHCR-a potom je na Svjetski dan izbjeglica u ponedjeljak došao u Ukrajinu.

U video snimci postavljenoj na njegovom Instagram profilu, Stiller je rekao: "Hej, ja sam Ben Stiller i evo me u Ukrajini. Sastajem se s ljudima koji su pogođeni ratom i slušam kako je on promijenio njihove živote."

"Rat i nasilje uništavaju ljude širom svijeta. Nitko ne bira pobjeći iz svog doma", rekao je.

Stiller je počeo raditi za UNHCR 2016. i susreo se s izbjeglicama u Njemačkoj, Jordanu, Gvatemali i Libanonu.

08:31 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije izvješće obrambenih obavještajnih službi o situaciji u Ukrajini.

- Dana 17. lipnja 2022. ukrajinske snage su potvrdile svoju prvu uspješnu upotrebu protubrodskih projektila Harpoon koje je donirao Zapad za borbu protiv ruskih pomorskih snaga. Cilj napada bio je ruski pomorski tegljač koji je dopremao oružje i osoblje na Zmijski otok. Ovo je posljednje u nizu ruskih plovila, uključujući krstaricu Moskva, koje je Ukrajina oštetila ili uništila tijekom sukoba - navodi se.

- Ukrajinska obalna obrambena sposobnost uvelike je neutralizirala sposobnost Rusije da uspostavi kontrolu mora i projektira pomorske snage u sjeverozapadnom Crnom moru - dodaje se u izvješću.

