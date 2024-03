Mlada majka otišla na paragliding da se riješi straha od letenja. Ispala je iz letjelice i poginula

Pokušaj jedne žene da se suoči sa svojim strahom završio je tragično kada je 27-godišnja Daniela Barrios ispala iz glidera kojim je letjela nad kolumbijskom šumom. Netom prije kobnog leta, mlada majka na društvenim je mrežama objavila fotografiju pod koju je napisala "Pridružite mi se u ovom ludom pothvatu. Idemo pobijediti ovaj strah".

Barrios i pilot glidera poletjeli su s plainine El Castillio u subotu poslijepodne, a ona je za vrijeme leta skliznula iz svog sjedala iznad staze Pradera Alta, izvjetili su lokalni vatrogasci. Iako je svjedok pada odmah pozvao hitne službe, trebalo im je oko osam sati da pronađu 27-godišnjakinju, koja je na mjestu proglašena mrtvom, prenosi Daily Mail.

Instruktor paraglidinga, čije ime nije objavljeno, nije mogao zaustaviti glider i nastavio je let do mjesta na kojemu je sigurno sletio. Potraga za Barrios trajala je od 15 sati sve do ponoći. Kada je pronađena, nije pokazivala znakove života.

"Pilot je morao slijediti svoju rutu jer nije bilo načina da stane" pojasnili su vatrogasci, dodajući da se nesreća istražuje. Barrios, vlasnica linije donjeg rublja, iza sebe je ostavila sedmogodišnjeg sina.

VIDEO Kamion se sudario s autom pa 'uletio' u dvorište kuće