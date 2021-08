Mještani: Zaustavite HE Lešće, valovi će nas poubijati

Hidroelektrana Lešće na Dobri svojim je radom potpuno devastirala obalu rijeke, uništila biljni i životinjski svijet u rijeci koja je postala mrtva. Pitajte ribiče i reći će vam da u Dobri, nakon izgradnje HE Lešće i akumulacije, više nema života. Osim trajne devastacije rijeke i okoliša, hidrocentrala je postala i prijetnja ljudskim životima i stoga je dosta obećanja nadležnih da će se stvari promijeniti. Agonija traje već deset godina. Zato organiziramo i pozivamo sve da dođu u subotu 28. kolovoza u 10 sati u Novigrad na Dobri na prosvjedni skup koji smo nazvali “Zaustavimo teror HE Lešće, spasimo naše ljude i rijeke, spasimo srce Karlovačke županije”.

Cilj nam je javnim skupovima zaustaviti rad HE Lešće. Ne želimo polurješenja ili kompromise; jedino nam je prihvatljivo rješenje da se zaustavi rad ove hidroelektrane – kazala nam je Mirela Jakuš Frobe, jedna od stanovnica područja uz Dobru koja se zamalo utopila krajem srpnja kada je s HE Lešće pušten vodeni val zbog kojeg se razina rijeke, svjedoči, podigla za gotovo metar, a da stanovnici predjela niz rijeku o tome nisu obaviješteni. Mirela je iskusna plivačica, kajakašica, ali tog se dana umalo utopila.

– U sezoni kupanja oko 13 sati oni puste tako veliki vodeni val koji je mogao nekog neiskusnog plivača usmrtiti... Pravo je čudo da nitko nije stradao. Tada je jednoj obitelji nizvodno kod Držićeva mlina taj vodeni val odnio čitavu katastarsku česticu; već nagrizen snagom vode, dio obale s dvorištem odnio im je vodeni val. I to nije prvi put da se takve stvari događaju. To je, barem u mom slučaju, pokušaj ubojstva jer netko je svjesno pustio taj vodeni val koji je nekoga mogao utopiti. Ako i oglase da će puštati vodeni val, to se kroz razglas jedva čuje, kao neko mumljanje. O uništavanju prirode i podzemnih tokova da ne pričam. Zato želimo promjenu – objasnila je Mirela.

Velik broj ljudi koji žive uz Dobru i Mrežnicu najavio je dolazak na skup, kao i građani okolnih gradova, od Ogulina, Karlovca, Duge Rese, pa i političari, saborski zastupnici. Zvonimir Troskot (Most) već se uključio u rješavanje problema jer je nakon nemilog događaja konferencijom za medije uz Dobru senzibilizirao javnost za problem. No organizatori kažu da skup nema politički karakter, već da žele ujediniti sve strukture ljudi u ovom, po njima, ključnom pitanju za budućnost toga kraja i sigurnost mještana.

– Ljudima je cijena zemljišta uz HE pala, a govorilo se suprotno. Čitav je kraj zamro, a govorili su da će oživjeti zbog turizma. Ništa nije kako je rečeno, imamo samo štete i opasnost – kažu organizatori prosvjednog skupa.Iz HEP-a su nakon događaja krajem srpnja poručili da je HE Lešće projektirana i izgrađena po važećim zakonskim regulativama, da za opremu i građevine ima uporabnu dozvolu i da radi po potrebama elektroenergetskog sustava RH.

Kažu da je HE Lešće, osim za proizvodnju električne energije, i u funkciji obrane od poplave područja nizvodno od akumulacije Lešće. Naveli su i da je u ljetnim mjesecima rad HE Lešće ograničen na jedan agregat i stvaraju se manji valovi, sve u cilju zaštite i uvažavanja korisnika.

