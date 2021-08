Jaskanci nastavljaju borbu: Na naplatne kućice stižu s kovanicama od pet lipa

Kako bi potaknuli ukidanje naplate cestarine na postajama Jastrebarsko i Zdenčina, stanovnici jaskanskog kraja još su lani u listopadu organizirali peticiju. Poslali su u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 4242 potpisa, a kad nisu dobili odgovor, organizirali su i prosvjed upozorenja.

Bilo je to prije mjesec dana, a i o njemu su obavijestili Ministarstvo. No, s obzirom na to da ono ni na to nije reagiralo, sad su se odlučili na drugačiji pristup. U nedjelju organiziraju prosvjed na obje naplatne postaje tako što će se pred njima pojaviti u automobilima i na motorima, a plaćat će kovanicama, apoenima od pet lipa. Oko 16 sati pojavit će se na Zdenčini, a nakon prolaska kroz postaju kolona će se okrenuti i ponovo ući na autocestu A1 te izići na postaji Jastrebarsko, gdje će ponoviti proceduru. Okupljanje je pak na sajmištu u Jastrebarskom od 15 sati.

Put u metropolu, kažu u inicijativi građana Jastrebarsko, ukidanjem naplate koštao bi 20 kuna manje, koliko dnevno plaćaju autocestu oni koji rade u Zagrebu. Do metropole mogu i Starom karlovačkom, na kojoj se suočavaju sa svakodnevnim jutarnjim gužvama.