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'I TI SI VUKOVAR'

Akcija u spomen na hrvatske redarstvenike: Veleposlanstvo u Beču pozvalo iseljenike da pomognu izgradnju stadiona u Vukovaru

Dopis vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka
Foto: Marijan Pavliček
1/3
VL
Autor
Snježana Herek
27.07.2026.
u 09:03
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Donatorskom kampanjom Grad Vukovar poziva građane Republike Hrvatske, hrvatske iseljenike, poslovnu zajednicu i sve prijatelje Vukovara da svojim doprinosom sudjeluju u ostvarenju projekta koji će ostati trajna vrijednost budućim naraštajima. Inicijativu podupiru i Hrvatski nogometni savez te hrvatski nogometni reprezentativci.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji, na čelu s veleposlanikom Danielom Glunčićem, izvijestilo je hrvatske medije i hrvatske Udruge u Austriji o primljenom dopisu Grada Vukovara i vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka upućenom hrvatskom iseljeništvu:

“Poštovani, ovim putem želimo Vas upoznati s donatorskom kampanjom Grada Vukovara 'I ti si Vukovar', pokrenutom s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnju stadiona '12 hrvatskih redarstvenika' u Vukovaru. Projekt, koji podupire i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji, nadilazi samu izgradnju sportskog objekta te predstavlja ulaganje u sport, djecu i mlade, očuvanje uspomene na hrvatske branitelje te razvoj grada koji je trajni simbol hrvatske slobode, zajedništva i domoljublja.

Donatorskom kampanjom Grad Vukovar poziva građane Republike Hrvatske, hrvatske iseljenike, poslovnu zajednicu i sve prijatelje Vukovara da svojim doprinosom sudjeluju u ostvarenju projekta koji će ostati trajna vrijednost budućim naraštajima. Inicijativu podupiru i Hrvatski nogometni savez te hrvatski nogometni reprezentativci.

Dopis vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka
Foto: Marijan Pavliček

Sukladno zamolbi Grada Vukovara, ljubazno Vas molimo da informaciju o kampanji i dopis gradonačelnika Grada Vukovara, koji dostavljamo u privitku, u skladu sa svojim mogućnostima proslijedite svojim članovima i drugim zainteresiranim osobama kako bi se omogućilo što šire uključivanje hrvatskog iseljeništva u ovu vrijednu inicijativu. Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj potpori i suradnji”, stoji u priopćenju hrvatskog Veleposlanstva u Beču.

Dopis vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka
Foto: Marijan Pavliček

U prilogu je i dopis gradonačelnika Grada Vukovara Marijana Pavličeka o donatorskoj kampanji za izgradnju stadiona “12 hrvatskih redarstvenika” u Vukovaru sa svim službenim podacima: Donacijskom modelu i paketima, financijskim podacima i uplatama donacija, uključujući donacijski QR kod. Naravno, uz poziv hrvatskim iseljenicima i svim zainteresiranima da se uključe i podrže navedenu donatorsku kampanju i postanu dio “ove velike priče” jer onda - “I ti si Vukovar”.

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Dopis vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka
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Ključne riječi
Daniel Glunčić Vukovar Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji

Komentara 2

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RA
Raptor
09:34 27.07.2026.

Izgradnja stadiona u Vukovaru hvale je vrijedan projekt kao i čuvanje uspomene na 12 poginulih redarstvenika. I svatko tko je u mogućnosti trebao bi pomoći izgradnju stadiona. On će značiti puno više od sportske infrastrukture. Međutim, istovremeno uz pozive zaa pomoć izgradnji stadiona imamo nedavnu energičnu izjavu županice Tramišak da oni koji ne podržavaju njenu stranku "nemaju što tražiti u Slavoniji". A znano je da većina građana Hrvatske ne podržav njenu stranku. Pomoći ćemo izgradnju stadiona u Vukovaru kad se promijeni ta nakaradna politika i dotična gospođa ne bude više Županica niti bilo što u Slavoniji. Ponaša se kao da je Slavoniju dobila na lotu. Nitko iz njezine stranke nije osudio takvo ponašanje i politiku. Jad i bijeda politike.

TA
Tarantula
09:28 27.07.2026.

Za građane Vukovara bio bi korisniji starački dom po prihvatljivim cijenama. Da li Vukovar treba ovakav stadion i tko će to održavati kasnije? Postoji Opus Arena u Osijeku za potrebe reprezentacije.

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