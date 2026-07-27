Akcija u spomen na hrvatske redarstvenike: Veleposlanstvo u Beču pozvalo iseljenike da pomognu izgradnju stadiona u Vukovaru

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji, na čelu s veleposlanikom Danielom Glunčićem, izvijestilo je hrvatske medije i hrvatske Udruge u Austriji o primljenom dopisu Grada Vukovara i vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka upućenom hrvatskom iseljeništvu:

“Poštovani, ovim putem želimo Vas upoznati s donatorskom kampanjom Grada Vukovara 'I ti si Vukovar', pokrenutom s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnju stadiona '12 hrvatskih redarstvenika' u Vukovaru. Projekt, koji podupire i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji, nadilazi samu izgradnju sportskog objekta te predstavlja ulaganje u sport, djecu i mlade, očuvanje uspomene na hrvatske branitelje te razvoj grada koji je trajni simbol hrvatske slobode, zajedništva i domoljublja.

Donatorskom kampanjom Grad Vukovar poziva građane Republike Hrvatske, hrvatske iseljenike, poslovnu zajednicu i sve prijatelje Vukovara da svojim doprinosom sudjeluju u ostvarenju projekta koji će ostati trajna vrijednost budućim naraštajima. Inicijativu podupiru i Hrvatski nogometni savez te hrvatski nogometni reprezentativci.

Foto: Marijan Pavliček

Sukladno zamolbi Grada Vukovara, ljubazno Vas molimo da informaciju o kampanji i dopis gradonačelnika Grada Vukovara, koji dostavljamo u privitku, u skladu sa svojim mogućnostima proslijedite svojim članovima i drugim zainteresiranim osobama kako bi se omogućilo što šire uključivanje hrvatskog iseljeništva u ovu vrijednu inicijativu. Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj potpori i suradnji”, stoji u priopćenju hrvatskog Veleposlanstva u Beču.

Foto: Marijan Pavliček

U prilogu je i dopis gradonačelnika Grada Vukovara Marijana Pavličeka o donatorskoj kampanji za izgradnju stadiona “12 hrvatskih redarstvenika” u Vukovaru sa svim službenim podacima: Donacijskom modelu i paketima, financijskim podacima i uplatama donacija, uključujući donacijski QR kod. Naravno, uz poziv hrvatskim iseljenicima i svim zainteresiranima da se uključe i podrže navedenu donatorsku kampanju i postanu dio “ove velike priče” jer onda - “I ti si Vukovar”.