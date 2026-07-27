Akcija u spomen na hrvatske redarstvenike: Veleposlanstvo u Beču pozvalo iseljenike da pomognu izgradnju stadiona u Vukovaru

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji, na čelu s veleposlanikom Danielom Glunčićem, izvijestilo je hrvatske medije i hrvatske Udruge u Austriji o primljenom dopisu Grada Vukovara i vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka upućenom hrvatskom iseljeništvu:
“Poštovani, ovim putem želimo Vas upoznati s donatorskom kampanjom Grada Vukovara 'I ti si Vukovar', pokrenutom s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnju stadiona '12 hrvatskih redarstvenika' u Vukovaru. Projekt, koji podupire i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Austriji, nadilazi samu izgradnju sportskog objekta te predstavlja ulaganje u sport, djecu i mlade, očuvanje uspomene na hrvatske branitelje te razvoj grada koji je trajni simbol hrvatske slobode, zajedništva i domoljublja.
Donatorskom kampanjom Grad Vukovar poziva građane Republike Hrvatske, hrvatske iseljenike, poslovnu zajednicu i sve prijatelje Vukovara da svojim doprinosom sudjeluju u ostvarenju projekta koji će ostati trajna vrijednost budućim naraštajima. Inicijativu podupiru i Hrvatski nogometni savez te hrvatski nogometni reprezentativci.
Sukladno zamolbi Grada Vukovara, ljubazno Vas molimo da informaciju o kampanji i dopis gradonačelnika Grada Vukovara, koji dostavljamo u privitku, u skladu sa svojim mogućnostima proslijedite svojim članovima i drugim zainteresiranim osobama kako bi se omogućilo što šire uključivanje hrvatskog iseljeništva u ovu vrijednu inicijativu. Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj potpori i suradnji”, stoji u priopćenju hrvatskog Veleposlanstva u Beču.
U prilogu je i dopis gradonačelnika Grada Vukovara Marijana Pavličeka o donatorskoj kampanji za izgradnju stadiona “12 hrvatskih redarstvenika” u Vukovaru sa svim službenim podacima: Donacijskom modelu i paketima, financijskim podacima i uplatama donacija, uključujući donacijski QR kod. Naravno, uz poziv hrvatskim iseljenicima i svim zainteresiranima da se uključe i podrže navedenu donatorsku kampanju i postanu dio “ove velike priče” jer onda - “I ti si Vukovar”.FOTO Kuća unutar kuće stoji na Braču desetljećima: Tri brata htjela oteti dom seljaku Marku pa izgubila život u brodolomu
Izgradnja stadiona u Vukovaru hvale je vrijedan projekt kao i čuvanje uspomene na 12 poginulih redarstvenika. I svatko tko je u mogućnosti trebao bi pomoći izgradnju stadiona. On će značiti puno više od sportske infrastrukture. Međutim, istovremeno uz pozive zaa pomoć izgradnji stadiona imamo nedavnu energičnu izjavu županice Tramišak da oni koji ne podržavaju njenu stranku "nemaju što tražiti u Slavoniji". A znano je da većina građana Hrvatske ne podržav njenu stranku. Pomoći ćemo izgradnju stadiona u Vukovaru kad se promijeni ta nakaradna politika i dotična gospođa ne bude više Županica niti bilo što u Slavoniji. Ponaša se kao da je Slavoniju dobila na lotu. Nitko iz njezine stranke nije osudio takvo ponašanje i politiku. Jad i bijeda politike.