ANALIZA

Mislite li da Hrvatsku stvarno mogu spasiti mladi i stručni ljudi koji nisu u stranci? Dva su razloga zašto odmah nestanu

Koliko ste puta, razočarani hrvatskim političkim svijetom, pomislili kako bi bilo sjajno kad bi na čelo svih ili barem većine državnih resora došli neki stručni, obrazovani, po mogućnosti mladi i nepolitični ljudi? Ako sami i niste to pomislili jer ste realist, sigurno ste puno puta čuli druge ljude kako se zanose razmišljanjima o nekim apolitičnim "superjunacima" koji će izvući Hrvatsku iz gliba. Eh, kako bi se Hrvatska u takvom raspletu, s takvim ljudima, počela brzo izvlačiti iz materijalnog siromaštva, ali i siromaštva duha, pa se oslobađati zla korupcije… zamišljaju u tim maštarijama. I ne ponavlja se to samo od izbora do izbora, nego i svakog mjeseca kad istraživanja javnog mnijenja pokazuju da većina hrvatskih građana smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru.