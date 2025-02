Mirjana Rakić: Zapad više ne postoji. Mir u Ukrajini će biti trajan, ali neće biti pravedan

Novinarka Mirjana Rakić gostovala je u RTL Direktu gdje se osvrnula na događaje na svjetskoj sceni, koje su obilježili potezi Donalda Trumpa. Američki predsjednik najavio je kako želi da se mir u Ukrajini sklopi do travnja, a o tome kako će mir izgledati, Europu se neće ništa pitati.

- Gledajući sve ono, odnosno slušajući sve ono što je američki predsjednik izrekao tu se ne bi trebalo puno čuditi. On je jednostavno rekao Europi da je ona nevažna i postavio je pitanje što ste vi radili proteklih 10 godina. Što ste radili protekle tri godine od početka rata? Osim što ste primili veliku količinu izbjeglica i išli na humanitarnu pomoć, pomagali oružjem, ali što ste radili u vezi mira odnosno da se to prekine. Tu nije bilo odgovora jasnoga. Europa je u jednom trenutku shvatila da je postala nevažna svom velikom savezniku - komentirala je.

Zapad više ne postoji, smatra Rakić, a JD Vance u Münchenu je ''izvukao tepih ispod nogu EU-a''. Reakciju Europe nazvala je lošom. Rakić navodi kako se EU nije snašla te je summit odradila ''u brzini'' kako bi se došlo do brzog zaključka, no to nisu mogli učiniti u takvom roku. Što se tiče mira, novinarka navodi kako je jasno da Ukrajina mora dati koncesije.

- To je teritorij jedan dio, a drugi da će se morati odreći NATO-a. Prema ovome svemu što izlazi s američke strane to bi se moglo iščitati - kazala je, dodavši kako zauzvrat ''Rusija mora pristati na mirovne snage na svojoj na svojoj granici i mogućnost interveniranja''.

- Europa će doći na kraju za taj stol kad će se trebati odlučivati o miru. Taj mir neće biti pravedan. To će biti trajni mir, ali neće biti pravedan mir. Čim se vama oduzima teritorij na silu to ne može biti pravedan mir - dodala je.

Što se tiče hrvatskog premijera i predsjednika, koji su u tvrdoj kohabitaciji u ovim trenucima, Rakić smatra kako to predstavlja - veliki problem. ''To je problem sad već cijele države. Jer ovo su ozbiljne situacije u kojoj bi oni trebali zatomiti svoje animozitete iz ovog ili onog razloga sjesti za stol i početi se dogovarati'', kaže.

