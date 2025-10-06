Naši Portali
HOĆE LI BITI CERTIFICIRANIH PRŠUTA?

Ugrožena sezona zaštićenoga istarskog pršuta: Zbog afričke svinjske kuge proizvodnja se prepolovila

Autor
Jolanda Rak Šajn
06.10.2025.
u 11:15

Zbog afričke svinjske kuge istarski pršutari ostali su bez butova za pršute s certificiranom oznakom izvornosti pa Županija i AZRRI pokreću kooperantski tov svinja na poluotoku

Neki se još nadaju čudu, no s obzirom na to da virus afričke svinjske kuge (ASK) na istoku Hrvatske ne jenjava i praktično su svi svinjci, ako u njima i nema zaraze, u blokadi – na pomolu je sezona bez zaštićenih pršuta u Istri. Za razliku, naime, od dalmatinskog, krčkog i drniškog pršuta, kojima se na razini EU zaštitilo zemljopisno podrijetlo (ZOZP) – i sirovina bi im mogla biti i kineska – istarski je sa zaštićenom izvornosti (ZOI) otišao stepenicu više. Od hrane do konačnog proizvoda, sve se svinje moraju proizvoditi u pet hrvatskih županija, pasmine su točno propisane kao i njihovo hranjenje lokalno uzgojenom hranom, što znači da je to jedini pršut s hrvatskim podrijetlom, uključujući genetiku svinja. A kad nema svinja, nema ni te znamenite istarske delicije pa se pršutari opravdano boje hoće li ih biti i iduće sezone ostanu li pršutane, barem za ovu klasu pršuta, prazne.

Ključne riječi
pršutari Paolo Jelenić istarski pršut Afrička svinjska kuga ASK

