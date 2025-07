Mimohod u čast Oluje i moderne Hrvatske vojske

U tek nekoliko godina, iz improvizirane vojske izrasla je u organiziranu i sposobnu vojnu snagu. Stav i korak hrvatskih vojnika i policajaca na mimohodu bili su pobjednički – nekoliko tjedana ranije u zapadnoj Slavoniji izvedena je oslobodilačka operacija Bljesak, koja je pokazala stvarnu moć i odlučnost hrvatskih postrojbi.

Tog 30. svibnja 1995. Hrvati su na Jarunu imali priliku vidjeti savršene postroje, tenkove, topničke i raketne sustave, pa čak i diverzantsku podmornicu izronjenu iz jezera. Sve je to djelovalo nestvarno i moćno u usporedbi s 1991. godinom, kada su se hrvatski branitelji gotovo isključivo oslanjali na domoljublje, hrabrost i snalažljivost. Unatoč embargu na uvoz oružja, tadašnje hrvatsko vodstvo uspjelo je pribaviti naoružanje i pripremiti vojne snage za pobjedničke operacije 1995. godine koje su dovele do kraja Domovinskog rata i hrvatske pobjede.

Foto: MORH

Vojni mimohod na Jarunu bio je uvertira u veličanstvenu vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Iako se u trenucima održavanja tog mimohoda nije znalo da državni i vojni vrh pripremaju operaciju kojom će uskoro biti oslobođena četvrtina hrvatskog teritorija, cilj mimohoda bio je podizanje morala, ali i slanje jasne poruke velikosrpskom agresoru – snažni smo i pobijedit ćemo.

Mimohod na Jarunu nije bio samo simbol, već i dokaz spremnosti Hrvatske vojske – one koja je za samo 84 sata oslobodila većinu okupiranog teritorija i označila kraj Domovinskog rata.

Foto: MORH

Nakon pobjede u Domovinskom ratu, Hrvatska vojska ostala je stup nacionalne sigurnosti, razvijala se i rasla s Hrvatskom i u nju Hrvati, po svim istraživanjima javnog mnijenja, imaju najveće povjerenje. Ostvarivanjem članstva u NATO-u i Europskoj uniji, Hrvatska vojska doživljava svoj daljnji napredak. Modernizacija i opremanje Hrvatske vojske prioriteti su hrvatske Vlade, oružani sustavi istočne sovjetske proizvodnje mijenjaju se suvremenom zapadnom tehnologijom. Sve grane Hrvatske vojske opremaju se i naoružavaju modernim sustavima, a u modernizaciju Oružanih snaga Vlada RH i Ministarstvo obrane kontinuirano ulažu tri milijarde eura.

Istovremeno, razvijamo i osnažujemo domaću obrambenu industriju čime podižemo razinu sigurnosti u uvjetima izazovnih geopolitičkih i sigurnosnih odnosa, ali i pokrećemo gospodarstvo jer ulaganje u sigurnost nije trošak nego stvaranje ekonomskog lanca novih vrijednosti.

Foto: MORH

Pad Berlinskog zida i tadašnja globalna geopolitička situacija u Europi dovela je do općeg smanjivanja vojnih izdvajanja, no članstvo u NATO-u ne znači manje obveza – naprotiv, donosi odgovornost za zajedničku sigurnost. Danas, kad je iluzija vječnog mira razbijena, Europa ponovno jača svoje oružane snage, ne samo radi obrane nego i odvraćanja. Upravo je odvraćanje doktrina kojom se vodi hrvatski obrambeni sustav. Hrvatsku vojsku, naime, ne opremamo i ne naoružavamo zbog osvajačkih namjera, potpuno suprotno – kako nikad više nitko ne bi imao ekspanzionističke i agresorske pobude prema Hrvatskoj.

Trideset godina nakon Oluje, Hrvatska vojska i dalje njeguje pobjednički duh. Vojnik koji je u ratu branio Hrvatsku i bio srce obrambenog sustava vojske koja je tada bila praktički nenaoružana i danas je osnovna vrijednost Oružanih snaga. Sva ulaganja u Hrvatsku vojsku malo bi vrijedila bez ljudi koji čine vojni sustav i zato su vojnici, dočasnici i časnici ono najvrjednije što Hrvatska vojska ima.

Foto: MORH

Oni su i najveći ponos četvrtog velikog vojnog mimohoda 31. srpnja. Hrvatska vojska u mimohodu pokazuje i svoje najmodernije sustave – one kojima je već opremljena, oprema se ili će se uskoro opremiti, a to su: višenamjenski borbeni avioni Rafale, helikopteri Black Hawk i Kiowa Warrior, besposadni zrakoplovni sustavi Bayraktar TB2, moderni tenkovi Leopard, dronovi MRM-2, sustavi protuzračne obrane Mistral, samohodne haubice PzH 2000, borbena vozila pješaštva Patria CRO 30L i Bradley, obalni ophodni brodovi klase Omiš, protuoklopni raketni sustavi Spike i RGW90 HH A3, te puškostrojnice FN Minimi i jurišne puške VHS-2. Uz sve to, naši vojnici opremljeni su kacigama, čizmama, odorama i osobnim naoružanjem hrvatske proizvodnje koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde, što potvrđuju i izvozni rezultati.

Foto: MORH

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane kontinuirano ostaju predani stvaranju uvjeta koji će svakom pripadniku i pripadnici Hrvatske vojske omogućiti da razviju svoje pune potencijale – jer snažna vojska počiva na snažnim ljudima.

Ove godine Hrvatska je dosegnula 2 % BDP-a za obranu, a na NATO summitu dogovoreno je daljnje postupno povećanje obrambenih izdvajanja na 5 % do 2035. godine. Formula je: 3,5 % za naoružanje, opremanje i modernizaciju, a 1,5 % za ulaganja u sigurnosnu infrastrukturu, odnosno za ulaganja povezana s obranom.

Zahvaljujući ulaganjima u Hrvatsku vojsku, krajem prosinca 2024. godine potpisan je sporazum s američkom Vladom o isporuci osam raketnih lansera HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Sukladno načelu sveobuhvatnog pristupa (Total Package Approach), paket uključuje i sve ostale robe i usluge, obuku te logističku potporu neophodnu za učinkovito funkcioniranje sustava HIMARS. Isporuka tog moćnog raketnog sustava očekuje se tijekom 2028. godine.

Krajem studenog 2024. godine potpisan je i ugovor za nabavu naoružanog besposadnog sustava Bayraktar TB2, riječ je o šest letjelica Klase II s pripadajućom opremom. Bayraktar se koristi za borbeno djelovanje, za izviđanje kao i prikupljanje podataka, a isporuka ovog sustava očekuje se do rujna ove godine.

Foto: MORH

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici u studenom 2024. donijela i odluku o pripremnim radnjama za nabavu tenkova Leopard 2A8 kroz zajedničku nabavu sa Saveznim ministarstvom obrane Savezne Republike Njemačke. Riječ je o najmodernijim tenkovima, njih 44, koji će u idućim godinama biti u sustavu Hrvatske vojske.

Osim u novu borbenu tehniku ulaže se i u vojnu infrastrukturu, a najviše u dodatno podizanje standarda života i rada hrvatskih vojnika.

Hrvatska vojska danas prolazi kroz najintenzivniji proces modernizacije od Domovinskog rata. Profesionalna i tehnološki napredna, spremna je odgovoriti na izazove 21. stoljeća. Članstvo u savezništvima donosi sigurnost, ali i odgovornost – i Hrvatska je prihvaća s ponosom.

Ostajući dosljedna svojoj pobjedničkoj tradiciji i duhu koji je oblikovan još na Jarunu 1995., Hrvatska vojska danas je moderna, profesionalna i pouzdana snaga. Njena uloga nadilazi obranu – ona je ključni stup nacionalne sigurnosti, partner u međunarodnim misijama i podrška civilnom društvu u najzahtjevnijim trenucima.

U svijetu koji se mijenja, jedno ostaje isto – bez sigurnosti nema ni slobode, ni razvoja. Zato Hrvatska vojska nije samo zaštitnik teritorija, već i jamac stabilnosti, mira i budućnosti svih građana Republike Hrvatske.