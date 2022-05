Milanović o švedskom europarlamentarcu: Fućkaš njih i njihov novac. Bit će njemačkog ili neće biti nikakvog

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je aktualne političke teme, među kojima je i njegova reakcija na izjavu švedskog europarlamentarca da veto ide u oba smjera.

"Fućkaš njih i njihov novac. Bit će njemačkog ili neće biti nikakvog", kazao je Milanović. "Ja sam hrvatski predsjednik. Došao sam iz Delnice gdje je pola poginulih rođeno u BiH. Nacija koja to zaboravlja je osuđena na propast.. Ne zanima me što misli neki švedski islamofob. Neka se pokupi i spava na tom novcu", dodao je predsjednik.

"Plenković je ruski liferant. Tko je Agrokor,koji je ukraden, Todoriću predao Rusima? Oni su postali vlasnici goleme imovine. Možda je dobio i proviziju, ako ćemo pričati o fantazijama. Plenković je ruski čovjek. Je li imao koristi, ne znam. Banožić je sitni lopov i muljao je. Neće ići u Prečko živjeti kao moji ministri. Ja sam upozorio da povjerenstvo funkcionira na neki čudan način. Banožić je lopina. Treba vidjeti kako je upravljao državnim nekretninama. Treba vidjeti kako je ministar državne imovine štetio državi".

Potvrdio je da je pisao pismo glavnom tajniku NATO-u Jensu Stoltenbergu. "Hrvatska je zadnja bijeda kako je promoviraju Plenkovićevi ljudi".

"Slušamo analitičare da su Amerikanci pritisnuli Sloveniju. Kako je to Amerika pritisnula Sloveniju 2010. godine? Tako da su dobili ugovor o arbitraži. Nametnut nam je, nepovoljan po Hrvatskoj. Nespretnost, pohlepa i traljavost njihovih agenata je dovela do toga da su se razotkrili, donijeli su odluke, dobili otkaze. To nas je spasilo, moja Vlada", ustvrdio je Milanović i osvrnuo se na optužnice koje je srpsko Tužiteljstvo za ratne zločine podignulo protiv hrvatskih pilota.

"Srbija diže optužnice protiv hrvatskih pilota zbog zločina u BiH. Srbija uništava samu sebe. Moja poruka Vučiću je samo rokaj po tome", kazao je.

Komentirao je i stanje u BiH.

"Ja se kadrovskom politikom ne bavim. To nisu prijatelji. To su partneri. Kad govorimo o Turskoj za koju GRG (o.a Gordan Grlić Radman) ima razumijevanje, to je strašno. Hajdemo sad o Turcima! Turci će nešto dobiti. Što Turci traže? Da Švedska proda dušu. Švedska provodi jednu vanjsku politiku koja ima svoju cijenu. Turski uvjeti Švedskoj su vrlo grubi. Što mi tražimo? Temeljne pravice i samo to. Sve ostaje isto. Hrvatski zahtjevi slabi, turski zahtjevi ekstremni. Turska je zatražila, a gdje je tu Hrvatska?", zapitao se Milanović

Ustvrdio je da Charles Michel ne može ništa, te ga je nazvao "kulisom". Podsjećamo, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel danas je u Sarajevu gdje će se sastati s državnim vrhom te će jedna od tema biti izborni zakon.

Osvrnuo se i na hrvatskog veleposlanika Mario Nobila pri NATO-u.

"Imenovanje ambasadora ne radi HDZ, već predsjednik države. Mi moramo zajedno sjesti i pričati o tome. Ambasador bi trebao biti neutralan. Neću ga ja proganjati. Ambasador ide uskoro u mirovinu. Ima suprugu koja je ambasadorica koju se treba imenovati i koja treba paziti kome će se zamjeriti", rekao je Milanović i objasnio kako ne zna što će biti Nobilo učiniti.

"Očekujete li da jesen u Bosni bude mirna?Da Hrvati odustanu od svog interesa?", pitao je okupljene novinare i dodao da nisu svi za državničku politiku.

"Kad sam bio na čelu SPD-a, ja sam gradio veliku stranku koja je pobjeđivala na izborima. Svi oni koji su ušli u Sabor kao protivnici Andreja Plenkovića, a sad ga podržavaju su lopov, tat", ustvrdio je.

"To obilježavanje u Bleiburgu se nastavilo održavati od 2015. godine. To sada ne dopuštaju Austrijanci. Desničari Austrijanci. Ich bin kein Berliner. Nisam iz Beča", dodao je i ponovio da Austrijanci su ti koji ne dopuštaju obilježavanje Bleiburga.

Milanović je potom kritizirao hrvatske medije navodeći kako oni ne prepoznaju ključne interese Hrvatske ustvrdivši kako oni nisu BBC.

"Što mi sve ovo treba? Ovo je pitanje pravde. To je BiH, to je važno. Ovo radim radi interesa. Dugo traje i užasno se dugo natežemo. Razina izdajstva i kukavičluka u hrvatskoj politici je nevjerojatna, pitam se kako opstajemo kao država."