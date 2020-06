Milanović primio izaslanstvo za održivi razvoj: Zaštita okoliša je pitanje ljudske budućnosti

U povodu Svjetskog dana zaštite okoliša, 5. lipnja, predsjednik Republike Zoran Milanović primio je u petak izaslanstvo Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR).

„Zeleno gospodarstvo sve je više u fokusu naprednih država koje promišljaju izazove budućnosti. U trenutku kada je koronakriza iza nas, a pred onu financijsku koja nas vjerojatno očekuje, vrijeme je da razvoj gospodarstva stavimo u puno širi i drugačiji kontekst koji vodi računa o održivom razvoju. Svjetski dan zaštite okoliša pravi je podsjetnik kojim smjerom treba krenuti", rekao je Milanović.

Ova kriza, dodao je, "pokazala nam je da priroda bez nas može, ali isto tako znamo da mi bez nje ne možemo opstati. Svjesni činjenice da smo bogati onim resursima koji će u budućnosti biti važni, svjesni činjenice da je iduća potencijalna kriza ona klimatska, svjesni činjenice da se sustav na kojem funkcionira hrvatsko gospodarstvo i ovako nalazi na jako klimavim nogama i da ga treba mijenjati, trenutak je u kojem i Hrvatska upravo kroz pozitivne i dobre primjere prakse velikih, ali i malih tvrtki te svakog od nas može uhvatiti smjer u kojem ćemo živjeti u održivom društvu, odgovorni za okoliš u kojem se nalazimo“, poručio je predsjednik Milanović u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša.

Na sastanku s predsjednikom Republike razgovaralo se o primjeni održivog razvoja u hrvatskom gospodarstvu, a ocijenjeno je da se u Hrvatskoj ne vodi dovoljno računa o održivom razvoju.

Predstavnici HRPSOR-a iznijeli su ciljeve svoga djelovanja, a to su: zastupati gospodarske interese u održivom razvoju, podupirati usmjerenja prema održivom razvoju u gospodarskom, političkom, pravnom i društvenom životu i poticati promjene koje će pospješiti prijelaz na održivi razvoj u Hrvatskoj, navodi se u priopćenju.

„Zaštita okoliša nije više pitanje pojedine udruge ili hobizma kako većina to i danas razumije. Zaštita okoliša u koju prije svega spada naglasak na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije pitanje je ljudske budućnosti. Budućnosti naše djece. Ako ne napravimo zaokret prema Zelenom gospodarstvu, ne potaknemo naše gospodarstvo upravo u tom smjeru i kroz to mu uopće damo priliku da se pokrene i oživi, sada kada će EU osigurati dovoljnu količinu novca, klimatska kriza koja nam prijeti bit će najgora koju je pamtila ljudska povijest. Protiv prirode se ne može boriti, ali se možemo svojim ponašanjima prilagoditi kako bismo smanjili svoj utjecaj na prirodu. To je ono na što i poziva organizacija Svjetskog dana zaštite okoliša“, rekao je posebni savjetnik predsjednika Republike za klimu i energiju Julije Domac.

U izaslanstvu Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj bili su ravnateljica HR PSOR- a Mirjana Matešić, direktorica tvrtke Dvokut Ecro Marta Brkić, potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove kompanije Valamar Riviera Ivana Budin Arhanić, predsjednik uprave tvrtke PricewaterhouseCoopers John Mathias Gasparac, član uprave tvrtke INA Darko Markotić, predsjednik uprave tvrtke Messer Croatia Plin Robert Mustač, članica Upravnog odbora i direktorica globalnog upravljanja proizvodima tvrtke JGL Dorotea Pernjak Banić, član uprave poduzeća AquafilCRO Saša Muminović, generalni direktor tvrtke Vetropack Straža Tihomir Premužak, direktor tvrtke Regeneracija Anđelko Švaljek i predsjednica uprave tvrtke Holcim Hrvatska Virna Višković-Agušaj, izvijestio je glasnogovornik Ureda predsjednika Republike, Nikola Jelić.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Godina 2020. posvećena je sloganu „Vrijeme je za prirodu“.