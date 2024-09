Milanović: Pitao sam Vučića je li je svjestan koliko je Srba zavijeno u crno zbog toga što je izrekao 1995. u Glini

Predsjednik Zoran Milanović ovu je nedjelju boravio u Glini, gdje se održala 30. obljetnica osnivanja 20. domobranske pukovnije Glina. U svom govoru predsjednik Milanović posebno se osvrnuo na ulogu Gline u Domovinskom ratu, istaknuvši da je pravo mjesto završetka rata i hrvatske pobjede upravo u Glini.



- Pobjeda je tek onda kada se porazi protivnik, kada više nema pucnjave i kada utihne oružje. Ta pobjeda u Domovinskom ratu te pravi kraj i završetak rata desili su se ovdje u Glini na cesti prema Topuskom, s iznimkom pametne diplomacije jer Hrvatska je stalno čuvala i pazila svoje vojnike. Poznato je da sam pokušavao, i kao predsjednik Vlade i Republike, skrenuti pažnju da bi se možda Dan pobjede trebalo obilježavati ponekad i u Glini i Kninu. Međutim do toga nikad nije došlo - kazao je Predsjednik Republike dodavši kako će i dalje ponavljati da je konačna pobjeda postignuta u Glini.

- Hrvatska se vojska ovdje više borila u samoj Oluji nego u drugim područjima. Naravno, borila se Hrvatska vojska i u pripremi kninske ofenzive, ali sama operacija je trajala kratko i bila je sjajna, blistava i uspješna - dodao je predsjednik, stoji u priopćenju.

Govoreći o povijesnim događajima, predsjednik Milanović se osvrnuo i na ulogu Srbije u ratu te zablude koje su srbijanski političari, među kojima je spomenuo Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja, nametali Srbima u Hrvatskoj tijekom 90-ih. Istaknuo je kako je Vučić manipulirao narodom, dovodeći ga u zabludu i iluziju da Hrvatska nije njihov dom, već dio tzv. „Velike Srbije“, podsjetivši na njegov govor u Glini.

- Uvijek me zanimalo zašto je Vučić, iako svjestan koliko se Srbi nalaze uimao potrebu baš na ovakav način narod dovoditi u zabludu. Koliko god Vučić htio da se to zaboravi i izbriše jer nije ugodno, to nije moguće. Stoga sam ga pitao samo jednu stvar: da li je svjestan koliko je Srbazbog toga što je izrekao u proljeće 1995. godine u Glini? Nisam ga pitao za Hrvate jer mu do Hrvata nije ni stalo. S druge strane, mi se tako nismo ponašali. Kod vas nisam ni sada ni ranije primijetio nikakvu količinu mržnje i bijesa prema takozvanoj drugoj strani. To je pravi put te sam tako gradio svoju karijeru i tako ću je graditi i dalje. To su te razlike koje nas, hvala Bogu, u nekim stvarima i razdvajaju jer katkad da bi se definirao kao entitet, kao čovjek, kao zajednica hrvatskih građana, Hrvata, nažalost moraš se definirati i uprema nečemu. Nadam se i da su ta vremena zauvijek iza nas i čvrsto vjerujem da smo tamo gdje smo htjeli biti – ukorijenjeni u zapadnu civilizaciju, koja nije savršena, ali boljeg nema. Imamo sreću da ove generacije žive u njemu - kazao je Predsjednik Republike.

U prigodi obilježavanja 30. obljetnice osnivanja, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović odlikovao je 20. domobransku pukovniju Glina Redom Nikole Šubića Zrinskog, za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu.