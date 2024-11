VIDEO 'Milanović nas kao uteg vuče na dno pa sve postaje agresivno. Prije nije bilo te toksične atmosfere'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković odražao je u subotu u Banskim dvorima konferenciju za medije na temu najnovijeg izvješća agencije za dodjelu kreditnog rejtinga Moody's. Ondje su bili potpredsjednik Vlade te ministar financija Marko Primorac i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Tom se prilikom osvrnuo i na predsjedničku utrku. Kaže da je siguran da će HDZ-ov kandidat Dragan Primorac postati novi hrvatski predsjednik. "Mislim da će on pobijediti. Silina kojom drugi oporbeni kandidati njega napadaju promatračima može djelovati kao da je Primorac sada na funkciji, a ne napadaju Milanovića koji je sada predsjednik", kazao je Plenković, koji smatra da takvi napadi služe da bi se podijelili glasovi na političkom spektru od lijevog centra prema desno.

Govoreći o predsjedniku Zoranu Milanoviću, Plenković je primijetio da se predsjednik sada ponaša smirenije nego u prethodnih pet godina. "On je sada smiren i dobar, sve će biti okej, nije onakav kakav smo ga gledali zadnjih pet godina, nego opet ide na zaborav pa je valjda nagovorio ove da sada navale na Primorca", kazuje premijer.

Plenković ističe da smatra da bi Primorac, s obzirom na svoje iskustvo kao bivši političar, ministar, akademik i humanitarac, bio zreo i kvalitetan predsjednik koji bi vratio dijalog na pristojniju razinu, što HDZ već dugo zagovara. "Nažalost, Milanović nas kao jedan uteg vuče na dno i sve postaje vulgarno, primitivno, agresivno, a onda ta agresija kao da je postala normalna pa isti recept mnogi drugi primjenjuju u Hrvatskom saboru, što je meni tragično. Prije njega nije bilo ovakve toksične atmosfere, on je to kreirao, ne mi. Nije to osobni sukob, to je primjena agresije i frustracije zbog izgubljenih izbora 2016. i 2024. godine", smatra premijer.

Podsjetimo, u subotu je Plenković komentirao i najnovije izvješće svjetske agencije za dodjelu kreditnog rejtinga Moody's, koja je povećala kreditni rejting Hrvatske za čak dva stupnja odjednom, s Baa2 na razinu A3, uz stabilne izglede. "U malo manje od tri mjeseca i treća od tri svjetske agencije povećala nam je kreditni rejting, ugostivši Hrvatsku u A razinu kreditnog rejtinga", pojasnio je Plenković. "Podignuli su nam kreditni rejting za čak dva stupnja, to je jedinstven slučaj", dodao je.

Pojasnio je da je do sada upravo Moody's bio najkritičniji prema hrvatskim gospodarskim postignućima i fiskalnoj stabilnosti. "Nakon što su posjetili Hrvatsku i nakon što smo pojasnili svoj program, i oni su priključili Hrvatsku u najvišu kategoriju kreditnog rejtinga, čime smo ispunili cilj programa Vlade, koji je bio vrlo jasan – dovesti Hrvatsku na A razinu kreditnog rejtinga", poručio je.

Usporedio je onda Hrvatsku s drugim europskim zemljama. "Danas smo u razini Slovenije, Latvije i Portugala. Te tri zemlje imaju isti kreditni rejting kao Hrvatska", rekao je. Pojasnio je potom zašto je kreditni rejting bitan i u kojem trenutku on dolazi. "Vlada predviđa da će rast BDP-a u ovoj godini biti 3,6 posto, gdje predviđamo da će inflacija na godišnjoj razini biti tri posto. Također predviđamo da će nam udio javnog duga u BDP-u pasti na 57,4 posto i Moody's prognozira da će biti bolji", rekao je Plenković.

Osvrnuo se potom na rekordnu zaposlenost. "Nezaposlenost je najniža u proteklim godinama, praktički niža ispod pet posto, što je također posebno važno. S te strane su ove ocjene Moody'sa, koji je rekao da imamo vrlo solidno upravljanje Vlade i institucija, da jako dobro koristimo sredstva iz NPOO-a koji nam daje dodatni zamah i u investicijama i u gospodarskom rastu. Sve je to važno kako bismo prepoznali da su i strukturne reforme i reforme koje Vlada poduzima pridonijele ovakvoj ocjeni", poručio je.

Smatra i da je ovo važno i za hrvatsko gospodarstvo i naše građane. "Od jutra mi se javilo nekoliko uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali značaj ove ocjene i ove agencije. Mi smo ovime apsolvirali jedan od političkih ciljeva Vlade. Važno je znati da se dizanje kreditnog rejtinga ne događa po nekakvoj stihiji ili da je to lagan zadatak. Postoje zemlje koje po 10-15 godina budu stalno na istoj razini, što god radile. Ono što se nekada kolokvijalno nazivalo 'smećem', mi to rijetko koristimo, ali to je razina špekulativnog rejtinga i mi smo je kao takvu zatekli 2016. godine. Međutim, mi smo praktički odmah krenuli s promjenom izgleda iz negativnih u stabilne pa u pozitivne. Tako je kreditni rejting rastao", pojasnio je.

