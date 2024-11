Plenković o velikom skoku kreditnog rejtinga: 'Od jutra mi se javilo nekoliko uglednih gospodarstvenika'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković odražao je u subotu u Banskim dvorima konferenciju za medije na temu najnovijeg izvješća agencije za dodjelu kreditnog rejtinga Moody's. Ondje su bili potpredsjednik Vlade te ministar financija Marko Primorac i ministar gospodarstva Ante Šušnjar. "U malo manje od tri mjeseca i treća od tri svjetske agencije povećala nam je kreditni rejting, ugostivši Hrvatsku u A razinu kreditnog rejtinga", pojasnio je Plenković. "Podignuli su nam kreditni rejting za čak dva stupnja, to je jedinstven slučaj", dodao je.

Pojasnio je da je do sada upravo Moody's bio najkritičniji prema hrvatskim gospodarskim postignućima i fiskalnoj stabilnosti. "Nakon što su posjetili Hrvatsku i nakon što smo pojasnili svoj program, i oni su priključili Hrvatsku u najvišu kategoriju kreditnog rejtinga, čime smo ispunili cilj programa Vlade, koji je bio vrlo jasan – dovesti Hrvatsku na A razinu kreditnog rejtinga", poručio je.

Usporedio je onda Hrvatsku s drugim europskim zemljama. "Danas smo u razini Slovenije, Latvije i Portugala. Te tri zemlje imaju isti kreditni rejting kao Hrvatska", rekao je. Pojasnio je potom zašto je kreditni rejting bitan i u kojem trenutku on dolazi. "Vlada predviđa da će rast BDP-a u ovoj godini biti 3,6 posto, gdje predviđamo da će inflacija na godišnjoj razini biti tri posto. Također predviđamo da će nam udio javnog duga u BDP-u pasti na 57,4 posto i Moody's prognozira da će biti bolji", rekao je Plenković.

Osvrnuo se potom na rekordnu zaposlenost. "Nezaposlenost je najniža u proteklim godinama, praktički niža ispod pet posto, što je također posebno važno. S te strane su ove ocjene Moody'sa, koji je rekao da imamo vrlo solidno upravljanje Vlade i institucija, da jako dobro koristimo sredstva iz NPOO-a koji nam daje dodatni zamah i u investicijama i u gospodarskom rastu. Sve je to važno kako bismo prepoznali da su i strukturne reforme i reforme koje Vlada poduzima pridonijele ovakvoj ocjeni", poručio je.

Smatra i da je ovo važno i za hrvatsko gospodarstvo i naše građane. "Od jutra mi se javilo nekoliko uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali značaj ove ocjene i ove agencije. Mi smo ovime apsolvirali jedan od političkih ciljeva Vlade. Važno je znati da se dizanje kreditnog rejtinga ne događa po nekakvoj stihiji ili da je to lagan zadatak. Postoje zemlje koje po 10-15 godina budu stalno na istoj razini, što god radile. Ono što se nekada kolokvijalno nazivalo 'smećem', mi to rijetko koristimo, ali to je razina špekulativnog rejtinga i mi smo je kao takvu zatekli 2016. godine. Međutim, mi smo praktički odmah krenuli s promjenom izgleda iz negativnih u stabilne pa u pozitivne. Tako je kreditni rejting rastao", pojasnio je.

Da podsjetimo, u najnovijem izvješću svjetska agencija za dodjelu kreditnog rejtinga Moody's povećala je kreditni rejting Hrvatske za čak dva stupnja odjednom, s Baa2 na razinu A3, uz stabilne izglede, potvrdila je Vlada u petak navečer. U priopćenju koje je objavljeno Vlada je navela kako je Hrvatska ukupno po pitanju agencije Moody's skočila za četiri razine u samo 2,5 godine, smatrajući da je to ujedno i najbrži skok jedne države ikad.

Vlada navodi u priopćenju kako je Hrvatska također i jedina zemlja kojoj je, od početka pandemije koronavirusa u veljači 2020. do danas, povećan kreditni rejting u jednoj agenciji za četiri stupnja (Moody's) i u dvije agencije (S&P, Fitch) za po tri stupnja. Po Moody's-u, 9 država EU trenutno imaju isti ili niži rejting od Hrvatske: Slovenija i Portugal su na istoj razini rejtinga kao i Hrvatska, odnosno na A3 sa stabilnim izgledima, preskočili smo Bugarsku i Španjolsku, koje su na Baa1 razini, Cipar i Mađarska su na Baa2 (do jučer je Hrvatska bila na toj razini), dok su Italija i Rumunjska na Baa3 te Grčka na Ba1.

