Milanović na promociji kadeta HV-a: 'Moramo se osloniti na druge, ali i sebično gledati svoje interese'

U vojarni "Petar Zrinski" u ponedjeljak je promoviran 13. i 14. naraštaj kadeta Hrvatske vojske, a ukupno 110 polaznika diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih studija na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” primilo je svoje diplome.

Obilježena i 29. obljetnica osnutka HVU-a, a diplome je primilo 110 kadeta, polaznika diplomskih i preddiplomskih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje na HVU-u. Nositelj tih studijskih programa je Sveučilište u Zagrebu.

Zapovjednik HVU-a general Mate Pađen čestitao je kadetima uspješan završetak studija, istaknuvši da put do diplome nije bio lak. "Uz sve akademske obaveze, morali ste završiti zahtjevnu vojnu obuku. U školi života potrebno je stalno učiti i nadograđivati svoje znanje. Očekujem da ćete biti na uzor svojoj obitelji i domovini", poručio je general Pađen.

Uz kadete, koji su zbog epidemioloških okolnosti promociju pratili iz zasebnih prostorija preko videolinka, svečanosti su, među ostalima, prisustvovali predsjednik države i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj te rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.

Milanović: Imamo srce najvećeg ratnika, ali moramo katkada imati lukavstvo, spretnost i prilagodljivost Odiseja

Milanović je u obraćanju diplomantima istaknuo kako je Hrvatska je već godinama članica NATO saveza, i kao takva, dio svijeta koji se mijenja na dinamičniji i kaotičniji način nego ikada.

“U tom svijetu moramo se i osloniti na druge, ali isto tako vrlo koncentrirano i fokusirano, ali i sebično gledati svoje interese i ne dati se povesti za prvim impulsom i signalom koji dolaze od većega i jačega, samo zato što on tako kaže”, poručio je Milanović.

"Vaš posao je da branite Hrvatsku, da u tome slijedite okvirne naputke, odluke i zapovijedi demokratski izabrane hrvatske vlasti. Stvari se mijenjaju, dolazi do situacija na koje mi ne možemo utjecati i zato nesigurnost svijeta predstavlja izazov koji će obilježiti barem prve godine, prvo desetljeće vaše karijere“, poručio im je predsjednik Milanović i zaželio zdravlja i samouvjerenosti, kakve su jučer pokazale hrvatske rukometašice u meču protiv "velikih Dankinja, kao borba Odiseja i Kiklopa".

Hrvatski predsjednik istaknuo je da tako vidi ulogu Hrvatske vojske i hrvatske države. "Mi imamo srce najvećeg ratnika, ali moramo katkada imati lukavstvo, spretnost i prilagodljivost Odiseja, da na kraju izvrši svoju misiju i da se sretno vrati kući."

Milanović je, uz ostalo, rekao da će, dok god bude vrhovni zapovjednik, Hrvatska u dobroj vjeri gledati gdje sudjeluje i šalje svoje vojnike.

"Kada smo kod misija dok sam vrhovni zapovjednik Hrvatska će u dobroj vjeri gledati gdje sudjeluje i gdje šalje svoje vojnike, ali tek nakon što detaljno, maliciozno i po nekoliko puta prouči je li to u našem interesu. U protivnom prepuštaš se kaosu, stihiji i daješ drugima da donose odluku umjesto tebe. To je Hrvatska dugo u svojoj povijesti morala trpjeti i više ne mora. Ni prema kome sa zlom voljom, ni prema kome s malicioznošću, prema svima s dobrom vjerom i dobrim namjerama. To je jedino kako Hrvatsku možemo voditi u sadašnjost i budućnost“, zaključio je predsjednik Milanović.

Predsjednik Republike na svečanosti uručio najzaslužnijim pripadnicima HVU-a odlikovanja, promaknuća i pohvale.

Ministar obrane Mario Banožić kadetima je čestitao na promociji, a pripadnicima HVU-a zahvalio za doprinos razvoju Hrvatske vojske od samog osnutka pa sve do danas.

“Vaša odgovornost za prenošenje znanja i iskustava generacijama vojnika, dočasnika i časnika od neizmjernog je značaja za stručnost, osposobljenost i spremnost naših pripadnika”, kazao je najavivši da Hrvatsko vojno učilište očekuje transformacija u Sveučilište za obranu i sigurnost, što predstavlja iskorak u obrazovanju na području obrane i sigurnosti.

Kadet nadnarednik Aron Adam Čanić, student pete godine Vojnog inženjerstva istaknuo je kako je ponosan i zadovoljan što je imao priliku završiti ovaj studij, a kadetkinja Anđela Matković, studentica pete godina studija Vojno inženjerstvo, koja je proglašena najboljom kadetkinjom naraštaja poručila je kako joj je bila velika čast i privilegija dobiti to priznanje.

Banožić: Izvještaj međuresornog povjerenstva nije zakasnio

Na marignama svečanosti, Banožić je na pitanje novinara je li u vrijeme koronakrize, pogodno vrijeme za kupovinu višenamjenskih borbenih aviona, rekao da "nikada nije najbolje vrijeme".

Istaknuo je važnost te nabave jer resursi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ističu 2024. što bi značilo da - ukoliko ne nabavimo nove avione - ostajemo bez te sposobnosti.

Ustvrdio je kako međuresorno povjerenstvo za nabavu višenamjenskih borbenih aviona, nije zakasnilo što je premijeru Andreju Plenkoviću u ponedjeljak uputilo studiju izvedivosti, iako je rok za izvedbu te studije bio je 12. prosinca

"Povjerenstvo je jednoglasno odabralo najbolje ponude za nove i korištene avione. Studija služi kao podloga za političku odluku Vlade, a javnost će biti obaviještena o svemu po završetku procesa odabira”, poručio je Banožić.