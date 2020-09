Milanović i SDP izbor aviona prepuštaju Plenkoviću, a onda će se i njih pitati

Vlada RH je na svojoj sjednici "redizajnirala" i sastav Međuresornog povjerenstva za nabavu višenamjenskoga borbenog aviona, koje ponovno starta s radom otvaranjem ponuda 9. rujna. Najveća novost je da u povjerenstvu više nema predstavnika predsjednika RH, sada Zorana Milanovića, a to je formacijski trebao biti njegov savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić.

Inače bivši ravnatelj SOA-e u mandatu Milanovića kao premijera. U mandatu bivše predsjednice, Kolinde Grabar-Kitarović u povjerenstvu je bio njezin savjetnik Zrinko Petener. Izostanak Lozančića može se shvatiti kao odluka predsjednika Milanovića da se ne želi "petjati" u sam postupak odlučivanja o izboru borbenog zrakoplova, nego to smatra odgovornošću premijera Andreja P'lenkovića i njegovog tima. Po sistemu - tko drži novac, neka i izabire.

Ima tu logike, jer nakon što povjerenstvo donese svoj prijedlog, tada, svejedno dolazi Milanovićevih "pet minuta", jer će se s izborom morati formalno složiti i Pantovčak. Ne dijeliš, dakle odgovornost za izborni proces, no svejedno te se pita. Pitanje je, pak kako će tu Milanovićevu kalkulaciju dočekati oni koji smatraju da je izbor borbene eskadrile izuzetno važan državni posao, pa bi se namjerni izostanak izravnog sudjelovanja predsjednika države u postupku odabira mogao tumačiti i kao izostanak odgovornosti i interesa. A Milanović je i Vrhovni zapovjednik te mu je izbor borbenog zrakoplova sasvim sigurno u opisu ustavnih ovlasti.

Slično je očito razmišljao i kalkulirao SDP-ov predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora, Franko Vidović. U povjerenstvu je, do sada bio i predsjednik tog odbora, na čelu kojega je osoba iz oporbe, a to je bio Igor Dragovan, također SDP-ovac. Vidović, novi predsjednika odbora, međutim ne vidi logiku da osobno sudjeluje u izboru zrakoplova, jer svojom dužnosti smatra nadzor nad tim izborom. Kaže da bi se tu sukobljavali interesi, ako bi on sudjelovao i u postupku izbora, a poslije u postupku nadzora. Tako da će se on u odlučivanje uključiti mimo povjerenstva, kada predmet izbora dođe pred Sabor, na sjednicu Odbora za obranu, koji se jednako, mora složiti s izborom zrakoplova kojeg predlaže povjerenstvo.

Koliko se vidjelo na sjednici Vlade, premijer Plenković nije baš iskazao zadovoljstvo takvim "iskakanjima" iz povjerenstva koje sada gubi "inkluzivnost", jer u njemu ostaju samo "njegovi" ljudi, a više ne dijeli, barem formalno odgovornost i s Pantovčakom i oporbenim SDP-om.

Povjerenstvo i dalje vode supredsjedatelji, Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade, te admiral Robert Hranj, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Član povjerenstva ostao je Anđelko Stričak, HDZ-ov potpredsjednik saborskog Odbora za obranu. Članovi povjerenstva ostali su i svi šefovi obavještajno sigurnosnog aparata, dakle tajnih službi, premda su to znalci i ranije ocjenjivali kao "prilično neuobičajeno i nezgrapno rješenje". Članovi su, dakle i Daniel Markić, ravnatelj SOA-e, Maja Čavlović, predstojnica Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, general-bojnik Ivica Kinder, ravnatelj VSOA-e (vojne-obavještajne). U sastavu ostaje i Robert Kopal, posebni savjetnik premijera, kao i Ivona Ferenčić, glavna tajnica Vlade. Umjesto Ivane Jakir-Bajo koja je otišla u HNB, novi je član povjerentva

Ante Matijević, glavni državni rizničar. Novost je i ulazak Petra Mihatova, sada kao v.d. ravnatelja Uprave za političke poslove MVP-a, a donedavno osobe iz vrha MORH-a koji je vodio razgovore o nabavi aviona i s vladom SAD-a i proizvođačem F-16 Lockheed Martinom. Novi je član i Petar Barać, glavni tajnik Ministarstva obrane, stari član je Zvonimir Novak iz Ministarstva gospodarstva. Novi je član brigadni general Michael Križanec, zapovjednik HRZ-a, a ostaju u novom sastavu MORH-ov brigadir Davor Tretinjak, te brigadir Željko Ninić, zapovjednik 93. krila HRZ-a. Nešto je jači dakle vojni dio sastava, sada imaju 5 članova (uključujući supredsjedatelja Hranja) od ukupno 15 članova povjerenstva, dok su ranije imali 4 od 16.

Nakon otvaranja ponuda 9. rujna, počinje pravi posao za povjerenstvo, koje ima 90 dana za ocjenu ponuda i izbor najpovoljnije, nakon čega će svoje morati reći i saborski Odbor za obranu, kao i Vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.