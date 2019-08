Milanka Opačić ipak ušla u Bandićevu stranku

Prema podacima s internetske stranice Sabora, bivša SDP-ova ministrica Milanka Opačić koja je tu stranku napustila u rujnu prošle godine, prestala je biti nezavisna saborska zastupnica te sada zastupničku dužnost obavlja kao članica stranke Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti.

Nakon izlaska iz SDP-a, stranke koja joj je i omogućila ulazak u Sabor, Opačić je poručila da želi biti nezavisni, ali je kao nezavisni djelovala u sklopu Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika.

- Samo znam da sam ja s Milankom Opačić krenuo 1991. s Peščenice. Da sam je kao malu djevojčicu, prekrasnu, primio u tadašnju stranku (SDP). I da sam s pokojnim (Ivicom) Račanom, Milankom i još par ljudi gradio hrvatsku socijaldemokraciju, što mi služi na ponos - rekao je Milan Bandić nakon što je objavljeno da Milanka Opačić ulazi u njegov klub.

Odlukom da uđe i u stranku, Opačić je postala druga zastupnica Milanovićeve Vlade koja je to učinila. Prvi je to učinio Siniša Varga koji je jučer za RTL potvrdio da se i on učlanio u spomenutu stranku.