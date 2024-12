Taksisti dobivaju svoje 'osobne kartice': Na njima će pisati ime i prezime, a vrijedit će 5 godina

Cjenik će biti na poleđini vozačkog, ali i suvozačkog sjedala, taksimetar na vidljivom mjestu, a svaki vozač morat će imati i svojevrsnu taksi osobnu iskaznicu. Ovo su samo neke od novosti u Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe koji je trenutačno u postupku javnog savjetovanja, a kojim će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture regulirati još i potpuno automatizirana vozila. Ali krenimo mi od starta, s taksistima.

Vozači stranci

– Ako vozilo ima ugrađen taksimetar, isti mora biti odobrenog tipa, ovjeren i postavljen na mjestu u vozilu koje je korisniku vidljivo, a cjenik autotaksi usluga mora biti jasno vidljiv, napisan slovima čija visina ne smije biti manja od 10 milimetara te postavljen na poleđini sjedala vozača i suvozača ili na vanjskim bočnim površinama vozila, osim na bočnim staklenim površinama vozača i suvozača – propisuje se u izmjenama spomenutog Pravilnika gdje cijene moraju biti istaknute te na koji način korisnici usluge mogu pratiti rast svog računa tijekom vožnje. Neka vas ne zbunjuje ovo "ako vozilo ima taksimetar" jer vozači koji funkcioniraju putem aplikacija kao što je, primjerice, Uber, nemaju fizičke taksimetre u vozilima budući da cijenu vožnje korisnik dobije unaprijed. Ono što Ministarstvo također, po novom, propisuje jest i tzv. kartica autotaksi vozača. Ona će, s karticom za vozilo, činiti jedinstven dokument, kaže novi Pravilnik.

– Kartica autotaksi vozača za vrijeme vožnje mora biti istaknuta u vozilu tako da je cijela prednja strana kartice vidljiva putniku. Kartica za vozilo stavlja se u donji desni kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila tako da je cjelokupna prednja strana kartice vidljiva s vanjske strane vozila – piše u novom Pravilniku, a ono što je najvažnije za putnike jest činjenica da će kartica autotaksi vozača sadržavati njegovo ime i prezime, ali i fotografiju. I kartica za vozača, kao i za vozilo, vrijedit će pet godina, a da bi se one dobile, provjeravat će se niz kriterija. Jedan od njih je neosuđivanost za određena kaznena djela, a preko QR koda koji će se, uz ime i fotografiju vozača, na kartici nalaziti, u svakom će se trenutku moći provjeriti ispunjava li vozač sve propisane uvjete za vožnju taksija. Strani državljani morat će u propisanom roku vozačke dozvole izdane u svojoj zemlji zamijeniti hrvatskim ili će im se ukinuti kartica vozača, ali i vozila. Jedan prijedlog u javnom savjetovanju jest i to da se strancima propiše kako za taksiranje u Hrvatskoj moraju znati barem osnove jezika, ali same primjedbe Ministarstvo prometa analizirat će tek naknadno.

Bavit će se nešto poslije i potpuno automatiziranim vozilima u funkciji javnog prijevoza jer takva još nisu stigla na naše ceste, ali Pravilnikom je propisano kako moraju izgledati kad se pojave. Prije svega, takvi automobili moraju biti označeni natpisom "Potpuno automatizirano vozilo".

– I to na prednjoj, stražnjoj i bočnim stranama vozila. Vozilo mora imati aktivni pokaznik koji prikazuje broj svjedodžbe operatora intervencije na daljinu tijekom obavljanja zadaća u vozilu – kaže novi Pravilnik, koji propisuje i da se testiranje sigurnosti takvih vozila mora provoditi u realnim uvjetima prije puštanja u promet. Za sama testiranja bit će zaduženo povjerenstvo sastavljeno od predstavnika različitih ministarstava te upravitelja cesta, troškove će snositi proizvođač ili vlasnik vozila, a ona uključuju provjeru aplikacija za naručivanje i plaćanje, funkcionalnost daljinskog upravljanja, sustav sigurnosti te komunikaciju s hitnim službama.

Ministarstvo prometa pitali smo očekuju li uskoro na cestama potpuno automatizirana vozila, s obzirom na to da ih stavljaju u Pravilnik.

– Riječ je o tehnologiji u razvoju te je, prije pojave takvih vozila na cestama, potrebno ponajprije stvoriti zakonske temelje i omogućiti određene preduvjete, i to ponajviše u smislu sigurnosti prometovanja takvih vozila, što brojne države već rade. Navedenu prilagodbu zakonodavne regulative radi i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svojoj nadležnosti, te se automatizirana vozila prvi put spominju u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu u smislu obavljanja djelatnosti automatiziranog cestovnog prijevoza putnika (kao javne usluge). Za sada nije poznat točan datum početka obavljanja takve djelatnosti, no može se očekivati da će to biti moguće onda kada budu ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti za izdavanje takve licencije – kažu u Ministarstvu, koje smo pitali i za novosti oko taksista. Jesu li istaknuti cjenici i kartice vozača tu ponajprije zbog putnika i, budući da se oni često žale da su prevareni, hoće li se možda propisati najviša cijena kilometra vožnje?

Za informiranje putnika

– Navedenim prijedlogom želi se osigurati da putnik bude informiran o cijeni i načinu izračunavanja cijene autotaksi prijevoza. Nadalje, kako je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu propisano da autotaksi prijevoznik sam određuje cijenu, ne postoji opći propisani cjenik. Stoga je moguće da različiti prijevoznici imaju različite cjenike koje mogu određivati i s obzirom na trenutačnu situaciju ili u odnosu na neke druge elemente, primjerice povećanu potražnju – da na cijenu, barem zasad, ne planiraju utjecati, pojašnjavaju nam u Ministarstvu prometa.

